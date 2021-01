Por saturación de UTI, médicos dan prioridad a los casos graves

Verónica Zapana S. / La Paz

Ante la saturación y alta demanda de camas de terapia intensiva, los médicos dan prioridad a los pacientes muy graves. Los intensivistas indicaron que en esta segunda ola la mayoría de los pacientes que necesitan UTI tienen entre 20 y 50 años, además sufren enfermedades de base.

“No hay camas de terapia intensiva. He buscado en toda la ciudad, en los hospitales públicos, en los privados, de La Paz y El Alto. No encontramos espacio para mi hermana”, contó Rocío, quien lamentó que mientras toda su familia buscaba un cupo en los centros de salud, su pariente falleció.

“En La Paz, Oruro, Chuquisaca y en todo lado del occidente del país las camas de terapia intensiva están llenas, están colapsadas y están saturadas. Y ni qué decir del oriente del país, donde ni siquiera hay intensivistas para atender a pacientes en esta área”, dijo a Página Siete el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti), Joel Gutiérrez.

El director del Hospital de Clínicas, Óscar Romero, contó que las 16 camas de terapia intensiva se llenaron muy rápidamente. “Actualmente todas están saturadas y tenemos una lista de espera de 45 pacientes”, indicó.

El galeno explicó que una vez que se libera una cama, se da prioridad al paciente por la gravedad de la situación. “No importa que un paciente este primero en la lista, si el último está muy grave, pues lo internamos a él”, dijo.

Romero explicó que esa selección sólo se hace por el estado de salud del paciente y no por la edad o por algún otro aspecto. “Nosotros buscamos salvar vidas”, aseguró.

Gutiérrez dijo que no se animaría a realizar una lista de espera para esa especialidad. “El paciente no espera, la enfermedad no espera que se habilite una cama de terapia intensiva, por eso mal podría (elaborar) dicha nómina, ya que ese término está mal usado”, indicó. Aclaró que la unidad de terapia intensiva se usa en pacientes que requieren su ingreso porque están muy complicados y en riesgo de muerte. “Aquí el tema es la situación de salud y las políticas que no se han implementado”.

Según el Ministerio de Salud, sólo el martes se registraron 37 decesos en el país por la Covid.

El intensivista explicó que se sabe que del total de casos positivos registrados en un día, entre el 3% al 5% necesitará camas de terapia intensiva, es decir que por cada mil casos se necesitan entre 30 a 50 camas, pero el sistema está lleno. Agregó que llama la atención que en la segunda ola, las UTI están recibiendo más pacientes jóvenes.

“En la primera ola teníamos por lo general a pacientes de entre 60 o más años, pero ahora tenemos de 20 a 50 años. Y eso definitivamente está ocurriendo en todo el país”, dijo.

Con una mirada similar, el director del Hospital de Clínicas explicó que además los pacientes jóvenes tienen la característica de sufrir enfermedades de base o metabólicas. “Por ejemplo: ahora ingresan personas que tienen obesidad, diabetes e hipertensión, entre otros”.

Según ambos profesionales, esta situación ocurre porque en esta última etapa se liberaron todas las restricciones que antes se tenían. Además, los jóvenes son los más afectados porque forman parte del grupo de la población económicamente activa.

Ante esa situación y mediante un pronunciamiento, la Sbmcti se declaró en emergencia por el colapso de las UTI y solicitó al Gobierno una reunión para definir acciones. Esta sociedad científica dio un plazo de 72 horas, razón por la que el ministro de Salud, Édgar Pozo, los recibió ayer cerca de las 16:30. Hasta el cierre de la edición no se conocieron las conclusiones de la cita.

En el pronunciamiento, los especialistas indican que existe una indiferencia de parte de los gobiernos central, departamental y municipal, además que existe una falta de coordinación para dar funcionalidad a las UTI de la primera ola, ya que a la fecha no hay recurso humano para el manejo de pacientes críticos.

Los intensivistas indicaron que existe una falta de medicación e insumos imprescindibles para el funcionamiento de las UTI, además de indumentaria para el personal. Aseguraron que el 40% de los 270 intensivistas de Bolivia no cuentan con un ítem y que lastimosamente ellos luchan en primera línea con la Covid.

“Ante la paupérrima situación con la que lidiamos, nos deslindamos de cualquier responsabilidad legal ante los infortunios que puedan afectar a los pacientes”, indica el documento. Por esa , los especialistas solicitan la conformación de un comité de alto nivel para optimizar los pocos recursos humanos e infraestructura en las UTI de todo el territorio boliviano”. Piden pruebas rápidas para el personal.