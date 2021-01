Las negociaciones no tuvieron efecto. Será con bloqueos.

Fuente: El Potosí

El dirigente de la Federación de Choferes 1º de Mayo, Raúl alcoba, informó que tras no haber prosperado el diálogo, el paro se confirma para mañana y el miércoles Dijo que hay varios puntos que no quedan claros, y que requieren una respuesta clara. El paro se efectivizará a nivel nacional porque este sector no ha firmado el acuerdo presentado por el Gobierno.