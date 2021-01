Presidente de Diputados revela que pidió un número de vacunas para la Cámara

Fuente: El Deber Juan Manuel Ijurko

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, indicó que ha solicitado un número de vacunas para los asambleístas, aunque anticipa que no cree que puedan ser acreedores de este primer lote. Mamani reveló esta petición en el programa Que no me Pierda, de la Red UNO.

Con la llegada de las primeras 20.000 dosis de vacunas Sputnik V al país, se ha generado expectativa sobre cómo serán distribuidas. Desde el Ejecutivo ya han confirmado que 6.000 dosis, que corresponden a 3.000 personas, serán destinadas a Santa Cruz.

Mamani manifestó que la prioridad está centrada en los trabajadores de la salud. «La mayor cantidad estará asignada para nuestros soldados blancos», indicó la autoridad. También se refirió a que la vacuna se aplicará a «las personas que están en contacto permanentemente con la población como policías y funcionarios públicos«.

El presidente de Diputados considera que la vacuna es un mecanismo para salvar vidas y, por tanto, se otorgará a las personas que tengan mayor necesidad. Si bien reconoce que ha solicitado un número no determinado de vacunas para la Cámara, también matizó: «no soy prioridad porque mientras esté estable no soy prioridad y esa vacuna servirá para salvar la vida de alguien».

Mamani planteó que la ley de emergencia sanitaria que se tramita en la Asamblea Legislativa contempla la conformación de un comité que será el responsable de «priorizar el destino de las vacunas». La distribución «de manera equitativa en todo el territorio nacional» será una competencia de dicho comité.

La misma normativa considera que el Gobierno tiene que garantizar las vacunas, pero no es una atribución limitativa. «Otras instancias pueden comprar, tienen toda la libertad, y administrar a las personas que crean convenientes» destacó la autoridad.

La propuesta de ley que se trabaja no contempla restricciones a la importación. No obstante, Mamani aclara que «no podemos hacer negocio con esta pandemia» y resalta que el comité supervisará las comprar por instituciones.

El titular de la Cámara de Diputados considera que la ley garantiza la administración de las vacunas «de manera correcta para que llegue a las familias que realmente necesitan». Este primer lote de 20.000 vacunas será complementado por nuevos envíos que permitirán inmunizar a toda la población hasta que se baje el número de contagios.