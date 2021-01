Reos de Oruro no reciben ningún tratamiento para frenar el coronavirus

Fuente: La Patria

En el centro penitenciario La Merced de la ciudad de Oruro, presidiarios denunciaron que no poseen medicamentos contra el Covid-19 y que tampoco se les deja ingresar medicinas naturales.

“Hay algunas personas con síntomas (de coronavirus), pero están totalmente olvidados. No tenemos medicamentos, muchos se traían eucalipto o vitaminas, pero ahora no dejan entrar (esos remedios naturales)”, reportó un recluso de la penitenciaria, Reynaldo Ayma, según reflejó Radio Fides.

Informó el afectado que solo se habilitó dos celdas, que no poseen agua pero son para emergencias, si es que surgiera algún caso del virus.

El reo informó que cuando evacuaron a dos mujeres del penal no existía ninguna camilla para trasladarlas, no se conoció si estás internas poseían el virus del Covid-19 también indicó que no existe ningún protocolo de bioseguridad, además el doctor de la penitenciaria no quiere atender a los presidiarios.

El 1 de enero se restringió la visita de familiares a la penitenciaria La Merced, algo que limitó a las personas a llevar medicina natural o algún otro tipo de medicamento que pueda remediar de alguna manera las enfermedades del resfrío o del mismo coronavirus.

El penal La Merced de la ciudad de Oruro fue inaugurado en 2019 y alberga aproximadamente unos 300 internos de ambos sexos.