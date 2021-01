Protesta personal del Hospital Obrero de La Paz: ‘Las condiciones son dramáticas’

Fuente: erbol.com.bo

El personal del Hospital Obrero de La Paz realizó este martes un mitin de protesta, con el objetivo de que las autoridades escuchen sus demandas de contratar a más profesionales en salud e insumos, en particular, de balones de oxígeno, puesto que la cantidad que tienen no abastece para los pacientes que atienden.

“Las condiciones en el Hospital Obrero son dramáticas. No tenemos insumos, no tenemos personal que pueda atender a los pacientes COVID”, dijo una enfermera que participó de la protesta.

Explicó que, en cuanto a personal, personas contratadas sólo hasta diciembre de 2020 dejaron de asistir al nosocomio, pero hay otra parte de esos funcionarios que se mantiene en labores, pero sin contrato y arriesgando su vida.

Indicó que el Hospital tiene 105 pacientes COVID y que se necesitaría el doble en cantidad de balones de oxígeno, sin embargo, sólo cuentan con 117.

“Esta cepa es más fuerte, ya no sólo se requiere tres, cuatro libras de oxígeno para el paciente, usan de ocho a 10 libras, entonces el balón no abastece para 24 horas, necesitan dos a tres balones para salir adelante”, precisó.

En cuanto a los insumos, la manifestante lamentó que la burocracia hace que los mismos lleguen tarde, cuando son elementos que se necesitan en el momento.

Dijo que realizan la protesta no sólo por ellos, sino también por los asegurados, puesto que al día fallecen de 8 a 10 pacientes, incluidos profesional en salud y personas que no tienen COVID, pero que no pueden ser atendidas en terapia intensiva por la falta de espacio.