Publicaron la primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di en «Spencer»

La película, dirigida por Pablo Larraín, narrará los tres días en los que la princesa Diana decidió abandonar al príncipe Carlos y renunciar a su futuro como reina de Inglaterra

Este miércoles se publicó la primera imagen de Kristen Stewart en la piel de la princesa Diana de Gales, a quien encarnará en la película “Spencer”. Dirigida por el chileno Pablo Larraín, el film se sumergirá en la vida de este icono de la realeza británica a lo largo de un único -pero fundamental- fin de semana.

De acuerdo al sitio Variety, el guión de Steven Knight, que escribió la película “Eastern Promises” (2007) y creó la serie “Peaky Blinders”, relata la sucesión de hechos en los que Diana de Gales entiende que su matrimonio con el príncipe Carlos no tiene futuro y decide cortar lazos con la familia real británica.

El fin de semana concreto es el de Navidad que Lady Di pasó en la residencia oficial de la reina Isabel II y del resto de los Windsor en Sandringham, en Norfolk, por lo que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de tránsito en París.

La producción se rodará en Alemania y el Reino Unido y se estrenaría este mismo año, muy cerca del 25 aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá en 2022. El elenco también incluye al nominado al BAFTA Timothy Spall (“Mr. Turner”), la nominada al Oscar Sally Hawkins (“La forma del agua”) y Sean Harris (“Misión Imposible”), entre otros.

Pablo Larraín fue nominado a los Oscar en 2013 por “No” , una película muy vinculada a un hecho histórico: el plebiscito en 1988 que perdió el dictador Augusto Pinochet para seguir en el poder. También ha estado al frente de producciones como “Ema” con Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal. Y en 2016 dirigió a Natalie Portman en “Jackie”, película sobre la vida de Jacqueline Kennedy.

La película está producida por Juan de Dios Larraín (“Jackie”) para Fabula Films, Jonas Dornbach y Janine Jackowski (“Toni Erdmann”) para Komplizen Film y el ganador del BAFTA y nominado al Oscar Paul Webster (“Anna Karenina”) por Shoebox Films.

“Spencer es una inmersión dentro de una imaginación emocional de quién era Diana en un punto de inflexión fundamental en su vida”, dijo Stewart.

Larraín afirmó que decidió hacer este filme motivado por una historia de amor de película que no fue. “Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas”, dijo el realizador a Deadline al presentar el proyecto a mediados de 2020. “Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: ‘Prefiero irme y ser yo misma’, es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me llamó mucho la atención y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película”, explicó uno de los cineastas latinoamericanos más admirados del panorama contemporáneo.

El director se mostró muy interesado por el significado “icónico” de Lady Di. “Siempre me ha intrigado y fascinado la familia real”, explicó. “Diana es un ícono tan poderoso. Millones y millones de personas, no solo mujeres, sintieron empatía por ella. Decidimos meternos en una historia sobre la identidad y sobre cómo una mujer decide de alguna manera, no ser la reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, decide y se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos”, detalló. “Por eso la película se llama “Spencer”, que es el apellido que tenía antes de conocerlo”.

En tanto, Knight dijo que no había visto la exitosa serie de Netflix “The Crown” porque no quería que su perspectiva se viera influenciada por el programa. La temporada cuatro del drama, que se estrenó el año pasado, se centra principalmente en la relación entre Lady Di (interpretada por Emma Corrin) y el príncipe Carlos (Josh O’Connor).

La serie estuvo en el centro de la polémica por la imagen que deja de Carlos de Inglaterra y su ahora esposa Camilla Parker Bowles. El secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, y el hermano de Diana, Charles Spencer, exigieron a Netflix que aclare al público que los hechos que se narran sobre la familia real son ficticios, pero la plataforma se negó.

