Quelca sobre pensiones en colegios particulares: «No pueden ser del mismo monto, tendrían que rebajar»

Fuente: lostiempos.com

El ministro de Educación, Adrián Quelca, sostuvo este jueves que las pensiones para este año en los colegios particulares no pueden incrementarse ni ser del mismo monto, al contrario, “tendrían que rebajar” considerando las particularidades de las modalidades de educación por la pandemia.

“Señalar con toda claridad, están establecidas las regulaciones en las normas generales para la gestión educativa 2021, en el caso de los colegios particulares no puede ser la misma pensión, la pensión tiene que contemplar la particularidad de la actividad educativa que no es presencial. En ese sentido las pensiones no pueden ser del mismo monto, tendrían que rebajar de manera racional que permitan también el funcionamiento de las unidades educativas”, explicó en entrevista con BTV.

Añadió que la tabla de rebajas estará “regulado en función a indicadores económicos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas”. Pero, “no vamos a permitir ningún atropello”, advirtió.

Denuncias

Durante las últimas horas, padres de familia de La Paz y Cochabamba denunciaron irregularidades en los contratos que se estarían firmando con los colegios particulares para las inscripciones de estudiantes. Por ejemplo, la obligatoriedad de realizar un pago anticipado de pensiones para asegurar una plaza para sus hijos y cobros sin descuento de las mensualidades.

“Pedimos a los padres de familia que tengan esa dificultad hagan la denuncia directamente a las direcciones distritales de educación”, dijo la autoridad.

El presidente de los padres de familia de colegios privados de Bolivia, Ernesto Suárez, informó que esperan la tabla de rebajas anunciada por el Gobierno para establecer el monto de las pensiones según las modalidades y pidió a los padres no firmar ningún contrato mientras no se aclare la situación.

En tanto, desde la Asociación Nacional de los Colegios Particulares (Andecop), señalaron que no habrá incremento en las pensiones, pero se pagará a la misma cuota de la gestión 2020.

En entrevista con LT a Fondo, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Cochabamba (Andecop), Genaro Durán, explicó hoy que la situación de los nuevos contratos se debe a la mora de más del 40 por ciento de pensiones de la gestión 2020.

«Nosotros tenemos juicios laborales de maestros y no hay forma de exigir el pago a los padres, porque estamos obligados a entregar toda la documentación. Nosotros no tenemos seguridad jurídica (…) Es un momento crítico para la educación privada. Estamos coordinando de tal manera que los colegios garanticen el aprendizaje», dijo.

Quelca acotó que los contratos deben estar “visados por las Direcciones Departamentales de Educación, no puede haber excesos ni condicionamientos adicionales para la firma de contratos entre padres de familia y dueños de colegios particulares».

El pasado 18 de enero, el ministro señaló que los colegios particulares deberán “adecuar” sus contratos con padres de familia tomando en cuenta la modalidad que vayan a aplicar en clases, es decir, a distancia.