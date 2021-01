Quinta adenda entre YPFB e IEASA establece precios con indicadores internacionales

Fuente: ABI

Con la suscripción de la quinta adenda del contrato de compra-venta de gas natural firmada entre YPFB e IEASA se consiguió un mejor precio entre diciembre 2020 a enero 2021, incluso por encima del precio concertado en el contrato suscrito con Petrobras por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Wilson Zelaya, citado en una nota de prensa institucional, explicó que el precio acordado con IEASA «tiene una composición de indicadores internacionales de canasta de Fuels Oils asociada al precio del WTI y Henry Hub (más un premio de $us 2,25 adicional); por tanto, corresponde informar que el precio correspondiente a diciembre de 2020 según la 4ta Adenda es de $us 3,8448 por millón de BTU, y con la 5ta Adenda, el precio para enero de 2021 es $us 4,5152 por millón de BTU, en conformidad a la proyección de los indicadores antes referidos».

El reporte agrega que el precio suscrito en la 5ta Adenda con Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) «está muy por encima del precio concertado en el contrato suscrito con Petrobras, por el gobierno de facto, cuyo precio ponderado (QDCA y QDCB) alcanza hoy (enero/2021) a US$ 3,8656 por millón de BTU puesto en Mutún y que no considera el costo de transporte entre Río Grande y Mutún, como fue contemplado en el contrato original».

El viernes, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, explicó que con la suscripción de la quinta adenda del contrato de compra-venta de gas natural firmada entre YPFB e IEASA se generarán mayores ingresos para Bolivia y un mejor precio.

«Los precios del gas natural que se proyectan están fijados en base a la fluctuación de los precios internacionales y con ello se estima lograr mayores ingresos para el Estado con mejor precio durante la gestión 2021», sostuvo entonces.

jm/ ABI