Quintana aparece públicamente; habla de estrategias de guerra y ataca a Reyes Villa

El exministro de la Presidencia intervino en el ampliado departamental del MAS-IPSP en Cochabamba.

El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana reapareció públicamente esta mañana durante el ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en Cochabamba, en el que se dirigió a los presentes y habló de estrategias de guerra y atacó al candidato Manfred Reyes Villa.

En la reunión de evaluación orgánica y política, en presencia del expresidente Evo Morales, también destacó la labor de las mujeres en la política.

“No se sientan ninguneadas. Hay que recuperar ese orgullo histórico de lucha que la derecha no quiere para que no lleguen al poder”, indicó.

Quintana intervino con un discurso en el que instó a los candidatos a armar una trinchera para “la batalla contra el imperio y el colonialismo”.

“Si no hacemos eso, no servimos para nada. Si no nos preparamos para la batalla cultural y antiimperial, tenemos que irnos a la casa. Si no somos capaces de identificar al enemigo principal, hemos perdido la batalla”, dijo.

Recordó al filósofo de la guerra Sun Tzu y pidió analizar el discurso, la narrativa y cómo se mueve su enemigo para enfrentarlo.

“No deben pelearse entre ustedes, sean capaces de enfrentar a la derecha, a ese imperio caduco, a ese cadáver político que cada día pierde poder y prestigio”, manifestó.

Quintana llamó voceros del imperio y dinosaurios a los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, al excandidato Samuel Doria Medina y al exprefecto y exalcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

“Nos toca darles una cristiana sepultura en estas elecciones”, agregó.

Aunque no dijo nombres y después de mencionar a Reyes Villa y reírse, habló de “congelar el parque jurásico”.

“Queriendo venir aquí a ser alcaldes de una supuesta colonia. Me siento ofendido como cochabambino que estos dinosaurios sigan operando con tranquilidad acá”, señaló.

Fuente: Opinión