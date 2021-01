Quintana reaparece: Nos dieron golpe de Estado porque somos la antítesis del sistema dominante

Fuente: paginasiete.bo

Juan Ramón Quintana, el exministro del gobierno de Evo Morales, participó este sábado en un ampliado Departamental del MAS-IPSP en Cochabamba y afirmó que en 2019 hubo un golpe de Estado para impedir que Morales y su gestión siguieran por el camino de lucha «por una humanidad despojada de plagas capitalistas».

«Bolivia, durante 14 años, ha sido el epicentro, el país que ha aportado a esa lucha por una humanidad despojada de estas plagas capitalistas. Y por eso nos dieron golpe de estado, para que no siguiéramos en ese camino», dijo durante su discurso.

Luego siguió: «Nos golpearon porque en este país, por primera vez en toda su historia, hubo un liderazgo que estamos siguiendo en esta lucha. ¡Porque somos la antítesis del sistema dominante!».

Después de un año de no aparecer en reuniones de militantes del MAS; Quintana reapareció este domingo en Cochabamba, vestido con una polera blanca y con una guirnalda alrededor del cuello.

Fue presentado ante los asistentes por el mismo Morales. “Va a exponer el compañero Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, fundamentalmente el tema ideológico, Juan Ramón quiero que provoque a la nueva gestión, hay que refrescar un poco la historia, la memoria, repito nuevamente compañeros, si no tenemos formación ideológica, si no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos con seguridad vamos a tener problemas”, dijo el expresidente.

En medio de su alocución dijo que durante los últimos días toma nota sobre algunos comentarios de algunos compañeros que señalan que hay gente, dentro del partido, que ya terminó su ciclo. «Estoy escuchando con asombro y tomo nota de algunas expresiones, de que algunos compañeros han cumplido su ciclo, que se tienen que ir y tienen que jubilarse. Por lo tanto, son olímpicamente prescindibles. Esa es la lógica del pensamiento liberal», enfatizó.

El excanciller Fernando Huanacuni y el exministro de Justicia, Héctor Arce, también estuvieron en el ampliado departamental del MAS en Cochabamba.