Quiromasajista formalizará su denuncia contra Soria

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

La quiromasajista Betzabé Ibáñez, ex integrante de Wilstermann, tomó la determinación de formalizar entre hoy y mañana su denuncia por discriminación contra el director técnico Mauricio Soria, según oficializó su abogado Jaime Trigo.

“Estamos elaborando la querrella, la denuncia por proceso penal. Es por discriminación. Ella no va a volver porque fue maltratada por el director técnico (Mauricio Soria)”, confirmó ayer a Los Tiempos el abogado de Ibáñez.

El pasado lunes, la profesional denunció a este medio que Soria le indicó que no trabaja con mujeres, situación que fue la detonante para su alejamiento tras cinco años de labores en el cuadro rojo. Este no es el primer caso, ya que antes Soria se vio envuelto en temas similares con la ex entreandora de Sport Boys, Hilda Ordóñez; además de la ex nutricionista de Oriente, María René Cuéllar. Si bien pasó poco más de una semana y el directorio le ratificó la confianza, Trigo relató que Ibáñez esperó una comunicación del entrenador, mas Soria desmintió el episodio y rechazó cualquier acusación vertida en su contra. El abogado de la quiromasajista indicó que esto motivó a presentar la denuncia.