Rafael Paz, presidente de Guabirá, venció a la Covid y dice que volvió a la vida

Fuente: lostiempos.com

“Ya hay Rafo para harto”, con ese optimismo y sintiendo que volvió a la vida el presidente del club Guabirá, Rafael Paz, asegura que venció al nuevo coronavirus, luego de dos semanas de una pesadilla en despierto.

“Pasaron los días críticos, ahora puedo hablar con normalidad, no me molesta la garganta, no tengo tos, quedan secuelas por el virus, lo que es normal, como dolores musculares y escalofríos, pero he generado muchos anticuerpos”, afirmó a diario Zona Norte el titular azucarero.

En la presente jornada Paz, de 62 años, será sometido a pruebas de laboratorio a la espera de dar negativo al Covid-19, del que no sabe en qué momento y donde lo contrajo.

Aunque es consciente que debe seguir bajo tratamiento médico hasta restablecerse completamente y volver a su nueva normalidad, sobre todo para seguir dando todo por su Guabirá, que es su vida.

Irá con calma, porque lo que vivió no se lo desea a nadie, la enfermedad es horrible, dijo, especialmente en los días críticos, que para él fue el pasado fin de semana cuando comenzó a perder la respiración.

Pese a ello nunca perdió la fe, “sabía que Dios estaba conmigo y logré salir de esta”, manifestó y atribuye a su vida sana, porque no padece ninguna enfermedad de base.

El titular del club azucarero reconoció que hubo un momento en que le recomendaron ser internado en una clínica y lo rechazó y siguió todo el tratamiento en su casa, cuidado por una enfermera, las 24 horas.

La pesadilla no pasó

Para Paz, pese a estar mejor, la preocupación no termina, puesto que sus dos hijos, Rafael y Gabriela, además de una de sus nietas, también contrajeron el mal, y están aislados en su casa, con él, recibiendo atención médica constante.

Confía que con ayuda de Dios ellos también superarán la enfermedad y volverán a trabajar con él, en los proyectos para consolidar como institución a Guabirá, que son muchos, sobre todo para este año.

En su familia la única que no contrajo el mal fue su esposa, Gaby Aguilera, por lo que don Rafael, también da gracias a Dios.

Los proyectos para 2021

“Siento que volví a la vida”, afirmó Paz, quien durante su confinamiento se desligó totalmente de su empresa, Grupo Paz-Celina Inversión SA, pero nunca dejó de ‘trabajar’ por su club, siguiendo de cerca el tema de las contrataciones de refuerzos.

En ese aspecto afirmó que Guabirá tiene un buen plantel, por lo que confirmó que las contrataciones para este semestre no pasarán de cinco y en las siguientes horas se anunciarán los nuevos nombres.

En lo que sí se enfatizará es en la consolidación institucional con la mejora del Complejo Deportivo Celina, con la construcción de una piscina.

“Mi meta es llegar a los 10.000 socios, construir un área social, canchas para la formación de nuevos valores. El cajón no tiene bolsillos y lo que gano quiero devolverlo para beneficio de la población”, finalizó.