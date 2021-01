Rally Dakar 2021: La sentencia para Carlos Sainz … ¿y para Al-Attiyah?

Carlos Sainz y Lucas Cruz han dicho hoy definitivamente adiós a sus opciones de pelear por la victoria en el Rally Dakar 2021 después de ceder otros 22 minutos y 30 segundos en la novena etapa, un bucle de 465 km alrededor de Neom.

El madrileño tuvo un arranque de etapa accidentado, con un pinchazo en el kilómetro 98 que le retrasó cinco minutos y, posteriormente -antes de la referencia del kilómetro 157- un problema de frenos (el tubo que une el sistema con la pinza se soltó) que le retrasó aún más. Sainz pasó por ese punto a 21:19 de Peterhansel, la puntilla para sus opciones, ya de por sí muy limitadas.

A lo largo del resto de la etapa Sainz y Cruz pudieron imponer un fuerte ritmo que les permitió terminar más o menos a la misma distancia, a 22:30 de Peterhansel, sepultando así sus esperanzas de victoria. La pareja española se queda a 1 hora, dos minutos y 25 segundos de su compañero en Mini… para el que tendrán que trabajar a partir de ahora y, sobre todo, en la penúltima etapa, el ‘coco’ de este Dakar.

Golpe en la mesa de Peterhansel

La jornada le ha salido redonda a Monsieur Dakar, que sigue con el destino de su lado. Hoy, como era previsible que sucediera algún día, Nasser Al-Attiyah ha sucumbido ante un enemigo mayor incluso que el trece veces campeón del Dakar.

El catarí ha sufrido dos pinchazos en la parte inicial de la especial que le han obligado a bajar el ritmo durante toda la etapa en previsión de que, como les ha acabado sucediendo, pudiera producirse un tercero y acabar sin ruedas de repuesto. Lo bueno para Al-Attiyah es que no ha sufrido un cuarto pinchazo que le hubiese obligado a esperar a un compañero y su retraso ha sido ‘únicamente’ de 12 minutos justos sobre Peterhansel.

No podemos hacer nada con los neumáticos, nosotros damos nuestro máximo cada día» Nasser Al-Attiyah, piloto de Toyota

«La navegación no fue un problema, pero hemos tenido tres pinchazos y nos quedamos sin ninguna de repuesto. No podemos hacer nada con los neumáticos, nosotros damos nuestro máximo cada día. El coche no tiene ningún problema, pero espero que mañana sea una día más fácil para las ruedas», decía, casi desesperado, Al-Attiyah en meta.

Peterhansel planteó una etapa sin riesgos y, aun así, fue mejor que sus rivales: «»De inicio no fuimos a fondo para cuidar los neumáticos y no tomar riesgos con la navegación. La etapa de hoy no era sólo una cuestión de velocidad, sino también de estrategia y de adaptarse a las condiciones del trazado. En estas situaciones me manejo bien», aseguró el trece veces ganador de la prueba.

La etapa de hoy no era sólo una cuestión de velocidad, sino también de estrategia y de adaptarse a las condiciones del trazado. En estas situaciones me manejo bien» Stéphane Peterhansel, piloto de Mini

Peterhansel inicia la cuenta atrás del Dakar 2021 con una ‘jugosa’ ventaja de 17:50 sobre la punta de lanza de Toyota. Diferencia que, ni mucho menos es definitiva pero que, al menos, le permite tener un pequeño colchón ante problemas menores… y mete más presión a Al-Attiyah, que ahora tendrá que plantear la carrera asumiendo el máximo riesgo.

Clasificación etapa 9 coches (provisional) Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Mini) – 4h 50m 27s Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) a 12:00 Giniel De Villiers/Álex Haro (Toyota) a 12:19 Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz (Toyota) a 12:44 Brian Baragwanath/Taye Perry (Century) a 13:51 Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford) a 16:37 Cyril Despres/Mike Horn (Peugeot) a 18:45 Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (Peugeot) a 19:40 Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota) a 19:56 Nani Roma/Alex Winocq (BRX) a 21:39