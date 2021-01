Reaparece García Linera y dice que no ocupará ningún cargo público y se quedará en el país

Álvaro García Linera, que renunció a la Vicepresidencia en noviembre de 2019, reapareció la noche del jueves en el programa “Estudio abierto” de ATB.

Fuente: Brújula Digital

Álvaro García Linera, que renunció a la Vicepresidencia en noviembre de 2019, reapareció la noche del jueves en el programa “Estudio abierto” de ATB, dirigido por Jaime Iturri. Ambos que estuvieron en Argentina, en el último año, volvieron al país después que Evo Morales retornara en noviembre de 2020. El exsegundo mandatario dijo en el gobierno de Luis Arce no asumirá ningún cargo público y se quedará en el país para formar cuadros políticos de jóvenes y a quienes, dijo, transmitirá sus “conocimientos”.

“Ahora quiero dedicar mucho tiempo a la formación, no quiero salir de Bolivia, no voy a salir de Bolivia, voy a estar acá, no voy a ejercer ningún cargo público, quiero transmitir mis conocimientos y quiero recibir conocimientos de las nuevas juventudes, transmitir organización en particular a los grupos de jóvenes del campo, de las minas, de los barrios populares”, dijo García Linera en ATB.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó una auditoría a las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019, encargada por el propio Evo Morales, estableció que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones del 20 de octubre de 2019, las que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». Entre las «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección», menciona la «paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)», conocido como conteo rápido.

Evo Morales fue informado de este resultado en la madrugada del 10 de noviembre de 2019 y horas después renunció a la Presidencia. García Linera siguió el mismo camino y juntos huyeron del país y se refugiaron por algunas horas en Chimoré, donde el gobierno de Manuel Andrés López Obrador envió un avión estatal para llevarlos primero a México y después ambos se refugiaron en Argentina.

Luego de la posesión de Luis Arce como Presidente, en noviembre de 2020, ambos retornaron al país. Además quedaron sin efecto los procesos penal iniciados contra ellos por la justicia que, según la oposición, es afín al MAS.

García Linera, en el programa de ATB, dijo a Iturri que “quiero formar nuevas generaciones de luchadores sociales, que hagan mejores cosas que nosotros y aprender también ellos, hay muchas cosas que se aprende siempre de la juventud, es un intercambio, siempre quise hacer eso, no quería ser vicepresidente en las elecciones últimas del año 2019, tú lo sabes”.

García Linera echó flores a los 14 años del gobierno de Evo Morales. Comparó el ataque al Capitolio, aleccionado por el expresidente de EEUU, Donald Trump, con lo que ocurrió en las anuladas elecciones de 2019. Acusó al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de ordenar el ataque a los tribunales electorales departamentales del país. También dijo que en Bolivia se habló de fraude electoral ocho meses antes de los comicios de 2019 y Trump habló un año antes de un posible fraude electoral en EEUU.