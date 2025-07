Discrepancias por plantear la privatización con Pavel provocaron renuncia de Saravia como candidato

“Si yo no puedo salir a decir que hay que eliminar todas las empresas públicas, o privatizar algunas que podamos, o que hay que eliminar el salario mínimo, o privatizar la salud y la educación, entonces me estoy mintiendo a mí mismo”, afirmó Saravia.

Santa Cruz.- El economista Antonio Saravia reveló que su renuncia como candidato a la vicepresidencia por la Alianza Libertad y Progreso ADN, se debió a profundas diferencias programáticas con el presidenciable Pavel Aracena. La ruptura, según explicó, se dio principalmente por la falta de coincidencia en temas clave como la privatización de la educación, la salud y otras propuestas de corte liberal.

“Nos metimos en política para ser francos, directos, y no para llegar al poder por el poder. Tuvimos una discrepancia con el candidato Pavel Aracena, que es una buena persona a la que respeto mucho, pero no coincidíamos en nuestras ideas, y por lo tanto decidí bajar mi candidatura”, declaró Saravia en entrevista en el programa radial de La Hora Pico eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El también académico subrayó que su decisión no fue motivada por diferencias personales, sino por una incongruencia ideológica programática. En ese sentido, anunció que el Partido Liberal Boliviano, al que representa, también se retira del proyecto político de ADN.

Saravia enfatizó que su permanencia en la contienda electoral carecía de sentido si no podía expresar libremente su visión económica. “Si yo no puedo salir a decir que hay que eliminar todas las empresas públicas, o privatizar algunas que podamos, o que hay que eliminar el salario mínimo, o privatizar la salud y la educación, entonces me estoy mintiendo a mí mismo”, explicó el economista.

Agregó que su decisión busca preservar la coherencia ideológica, pues “no es que yo crea que mis ideas sean las únicas posibles, simplemente son mis ideas y yo soy consistente con ellas. Si no hay consistencia con el candidato presidencial, nos íbamos a sabotear el uno al otro, y eso no es serio”.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 19:28 del video adjunto en la presente nota.