Reaparece Quintana: «No se puede prescindir de quienes han construido durante 14 años este proyecto político»

El exminstro reapareció públicamente este domingo junto a Evo Morales en Cochabamba: “Carajo, ojalá el país se pareciera ideológicamente al Trópico”

10/01/2021 12:30 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL



El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante su intervención en el ampliado del MAS en Cochabamba.



Kawsachun Coca

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reapareció este domingo en un acto público en Cochabamba, en un ampliado departamental del MAS, en el que el partido reflexionó sobre el momento político que vive el país.

El exministro se presentó en el evento como orador, luego de una invitación del expresidente y líder del MAS, Evo Morales, según explicó este al presentarlo ante los militantes de partido.

“Va a exponer el compañero Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, fundamentalmente el tema ideológico. Juan Ramón, quisiera que provoque (…) Hay que refrescar un poco la historia, la memoria (…) Repito nuevamente, compañeros: si no tenemos formación ideológica, si no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, con seguridad vamos a tener problemas”, dijo Morales al invitarlo a comenzar su exposición.

Quintana fue recibido con tímidos aplausos al principio, que solo se hicieron colectivos cuando alguien comenzó a aplaudirlo.

Provocador

Tal como le había pedido Morales, Quintana fue provocador en su exposición.

Dijo que hay algunos “compañeros” en el MAS que tienen una mirada “burocrática” de las elecciones subnacionales, que tienen la mirada puesta solo en qué harán en su gestión, en caso de resultar electos; otros, que solo piensan en “satisfacer sus apetitos de poder”, y otros, que quieren “seguir abonando” la trayectoria política del MAS.

“Esos compañeros no están equivocados; están en la vía correcta, (en la vía) de la resistencia, de la lucha, del enfrentamiento frente a los poderes tradicionales, oligárquicos, racistas, excluyentes. Esos compañeros, que se sienten parte de un proceso histórico, que se sienten parte de un eslabón en este gran proyecto histórico, esos compañeros tienen la mirada correcta, están el camino correcto de la historia”, enfatizó.

¿Prescindibles?

En esa línea, se declaró muy preocupado por las expresiones que viene escuchando, según dijo, por parte de algunos militantes de su partido, con relación a algunos de los líderes del MAS, en el sentido de que ya “cumplieron su ciclo”.

“Estoy escuchando algunas expresiones con estupor”, que dicen que “cumplieron su ciclo”, que son “políticamente prescindibles”, señaló, al agregar que esa lógica responde al “pensamiento neoliberal.

“¿Se puede prescindir de quienes han construido durante 14 años un proyecto político como el que tenemos? Ninguno de ustedes estaría sentado acá si el compañero Evo no hubiera dado su vida por este país”, espetó en tono vehemente.

Y casi enseguida remató: “Ojalá el país, carajo, se pareciera el Trópico; ojalá ideológicamente el país tuviera un parecido a esta región”.

Agregó que, con las peleas internas en el MAS, “le estamos dando la bandera de la división a la derecha”.

Por último, afirmó que “nos dieron golpe de Estado porque somos la antítesis del sistema dominante”, no porque la población estuviera cansada del MAS.