Reportan 28 bajas médicas en el Hospital Holandés de El Alto

Fuente: El Alteño

Médicos y trabajadores en salud del Hospital Boliviano Holandés, reportaron la baja de 28 salubristas a causa del coronavirus y denunciaron la falta de medicamentos e insumos, responsabilizando de ello a la Alcaldía del El Alto, que está a cargo de la parte Administrativa.

“No se está haciendo nada, ni si quiera pruebas rápidas, que no son tan garantizadas, ni a los pacientes mucho menos al personal. En este momento tenemos 28 bajas, entre médicos y el personal de salud, y tenemos incluso un colega ginecólogo en terapia intensiva, intubado desde hace dos semanas, pues no hay la suficiente bioseguridad”, aseguró uno de los médicos.

“Nos dan dos barbijos para todo el mes, entonces es un chiste lo que nos están dando. Lastimosamente la mala administración que tiene la Alcaldía es de hace mucho tiempo, varias semanas, varios meses”, protestó otro.

El Boliviano Holandés no atiende pacientes con Covid-19 sino otras enfermedades, pero ahora por la falta de medicamentos e insumos no se puede hacer operaciones simples. “No se pueden hacer operaciones básicas tan simples como de apéndice, no se puede hacer porque no existen medicamentos para anestesia general, no se pueden hacer cesarías porque no se tiene agujas; solo cuesta 40 bolivianos, pero no sabemos por qué el Municipio no los puede comprar”, reclamó uno de los protestantes que se identificó como el doctor Barriga, jefe de la Unidad de Ginecología.