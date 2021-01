Revelaron detalles de cómo Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell reclutaban niñas para participar en orgías en cuartos de hotel

Nuevos documentos judiciales revelados en las últimas horas describen cómo la ex pareja del empresario pedófilo no solo conseguía menores para él sino que fue figura central en la red de tráfico, abusos y explotación

Jorge Cantillo

La presunta proxeneta de Jeffrey Epstein, la madame Ghislaine Maxwell, obligó a niñas a participar en orgías mientras ella y el difunto multimillonario observaba. Así los revelan documentos judiciales que salieron a la luz tras perder su status de reservados y detallan cómo la mujer reclutó a menores de edad para que el pedófilo Epstein cumpliera sus fantasías sexuales.

Un testigo afirmó que “vio a Maxwell dirigir una habitación llena de niñas menores de edad para que se besaran, bailaran y se tocaran de manera sexual para que (ella) y Epstein las vieran”.

Ese mismo testigo anónimo “estaba llorando mientras relataba que (Maxwell) había traído a una niña de 15 años a la casa de su empleador quien, muy angustiado, le dijo que (Maxwell) robó el pasaporte de la joven y trató de hacerla tener relaciones sexuales con Epstein y luego la amenazó “.

Estas inquietantes acusaciones surgieron en miles de documentos judiciales que fueron revelados en una demanda contra Maxwell por parte de la acusadora de Epstein Virginia Roberts Giuffre, quien dice que el dúo la prestó para tener relaciones sexuales con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrew de Gran Bretaña.

La demanda se remonta a 2015 y en ella se afirma que la demandante fue esclava sexual del duo pedófilo.

Maxwell y el príncipe Andrew han negado estas afirmaciones pero la demanda se resolvió en 2017 y ahora la jueza Loretta Presja del tribunal de Manhattan en Nueva York (EE.UU) ordenó la divulgación de muchos de los documentos antes bajo secreto de sumario para poder usarlos en el juicio actual que enfrenta la presunta proxeneta, pese a las protestas de la acusada.

Epstein, por su parte, se suicidó en la cárcel en 2019 después de ser acusado de delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.

La heredera británica fue apresada por el FBI en julio de 2020 mientras estaba escondida en un elegante escondite de New Hampshire y está a la espera de juicio por haber presuntamente facilitado la red de tráfico sexual de Epstein.

Los documentos desclasificados ahora pintan un retrato de Maxwell en el centro de la red de abuso de Epstein. Un segundo testigo testificó que Maxwell la había “reclutado en el campus de su escuela para tener relaciones sexuales con Epstein con mentiras sobre ser su asistente personal”.

Otro testificó que Maxwell “lo llamaría y le pediría que trajera chicas jóvenes que ella le proporcionaría a Epstein”. Y otros dos testigos, que fueron citados por Maxwell para su propia defensa, terminaron dando testimonio para apoyar a Giuffre, uno de los cuales declaró que “presenció (a Maxwell) escoltar a chicas jóvenes que llevó a la casa de Epstein a Epstein para actos sexuales y … que (Maxwell) lo llamó por teléfono y le pidió que trajera chicas a la casa de Epstein”.

Los abogados de Giuffre insistieron en que este testimonio era una prueba irrefutable que apuntaba al papel central de Maxwell en la red sexual de menores de Epstein.

“No son solo los registros de vuelo que muestran al acusado volando con Epstein y la Sra. Giuffre más de veinte veces cuando era menor de edad; No son solo los blocs de mensajes de los tiradores de basura de las fuerzas del orden lo que muestran al acusado haciendo arreglos para que una niña menor de edad vaya a la casa de Epstein para “entrenar”, no es solo el informe policial; no son solo las fotografías de (Maxwell) y otros hombres con la Sra. Giuffre cuando era menor de edad “, escribió el equipo de Giuffre. “Ahora, hay evidencia testimonial real y viva de que (Maxwell) era un proxeneta de niñas para tener sexo con Jeffrey Epstein, con quien compartía un hogar y una vida, validando así las afirmaciones de la Sra. Giuffre”.

Giuffre ha afirmado durante mucho tiempo que Maxwell fue fundamental para su presentación a Epstein y otros hombres poderosos en su órbita. Maxwell supuestamente la reclutó para que le diera “masajes” al financiero mientras Giuffre trabajaba en Mar-a-Lago.

Existe una foto de Giuffre con el príncipe Andrew, donde el real está sonriendo mientras acunaba la cintura de la niña, también mostraba a Maxwell sonriendo de fondo.

“Ghislaine Maxwell me trajo a la industria del tráfico sexual”, afirmó Giuffre durante su declaración en la demanda. “Ella es la que abusó de mí de forma regular. Ella es la que me consiguió, me dijo qué hacer, me entrenó como esclava sexual, me abusó físicamente, me abusó mentalmente. Ella es la única en quien creo, en el fondo de mi corazón, que merece presentarse y que la justicia le suceda más que nadie. Siendo mujer, es repugnante “.

Maxwell se ha declarado inocente de todas estas acusaciones y permanece en prisión sin fianza desde que fue arrestada en julio pasado. Se enfrenta a una pena de hasta 35 años de cárcel si llega a ser declarada culpable.

