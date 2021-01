Roban dos monitores por Bs 250 mil del hospital del Norte y concejala pide procesos internos

Dos monitores de terapia intermedia, valorizados entre 120 y 125 mil bolivianos, cada uno, fueron robados del hospital del Norte, antes del noviembre del año pasado, informó en una entrevista la concejala Rocío Molina en el programa Buena Noche de OPINIÓN.

Molina se mostró molesta porque la denuncia a la Policía, realizada en noviembre del año pasado, fue realizada por el director del hospital, a título personal, cuando debería «haber sido hecha» por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) o la secretaría de Salud, al ser el nosocomio una propiedad del municipio.

«Se deben iniciar procesos internos. ¿Por qué se ha hecho la ruptura de la cadena de seguridad?. La primera persona que debe responder a estas interrogantes es la secretaria de Salud», refirió la concejala del Movimiento Al Socialismo.

Los dos monitores no estaban siendo utilizados por falta de personal, contó Molina. En la denuncia, figura que el personal se dio cuenta que los equipos no estaban en noviembre del año pasado y que las puertas no estaban forzadas, pero sí había una ventana abierta. Tampoco se cuenta con cámaras.

En el hospital del Norte existen dos tomógrafos valorados en cuatro millones de bolivianos.