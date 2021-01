Rosas: Montes pagó Bs 5,8 millones por obra deportiva fantasma

El diputado de Comunidad Ciudadana espera que se abra una investigación

Se trata de un complejo deportivo de bicicross, motocross, ciclismo y karting que debería tener luminarias y graderías. Pero en el lugar no hay tal infraestructura. En el Sicoes figura la recepción del proyecto.EFuente: El País-Tarija

El diputado de Comunidad Ciudadana Edwin Rosas, a través de este medio, denunció que, en agosto del año 2013, en la gestión del exalcalde Oscar Montes, ahora candidato a gobernador por Unidos, se firmó un contrato para la construcción de un proyecto denominado “Construcción, complejo polideportivo para unidades educativas (Bicicross, motocross, ciclismo y karting)”, que debería estar ubicado al lado de la pista de aeromodelismo de la avenida integración. Sin embargo, estando en el lugar de la obra se observa que el proyecto no se construyó, aunque en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) figura la recepción del mismo. La denuncia fue calificada como “guerra sucia” por los allegados a Montes.

“Pudimos acceder a documentación, contratos, órdenes de pagos e informes que muestran claramente una obra que se contrató y que nunca se hizo, pero que se pagó a totalidad. Esta obra debería estar emplazada al lado de la pista de aeromodelismo, pero no existe. Este proyecto tenía un costo final de 5,8 millones y era para la construcción de una pista de motocross, bicicross, ciclismo y karting. Además, debiese contar con graderías, baños, iluminación y otros componentes, sin embargo, lo único que se puede apreciar es un inmenso basural y gaviones viejos que inclusive ya habían sido construidos”, detalló Rosas.

Según la documentación a la que accedió Rosas, el complejo polideportivo debería tener 60 luminarias de 1.000 wats de haluro metálico, 10 cámaras de ladrillo de 60 x 60 para inspección del sistema eléctrico, 6 torres de iluminación de hormigón armado con una altura de 25 metros, 1.904 metros de tendido de cable de 16 milímetros, 542 metros de tendido de PVC de 4º, 6 estructuras metálicas para la sujeción de las luminarias, sistema de aterramiento para torres de iluminación, un transformador de 100 Kva de potencia, cerrado perimetral, cordones y aceras.

“No existe nada, pero nada de esto. Se trajeron 26 pantallas de alumbrado público con potencia de 150 y 250 wats, y no las 60, con las especificaciones claras que establecía el contrato. No existen en el lugar”, dijo el parlamentario, quien calificó ese hecho como corrupción.

Rosas recordó que la Ley SAFCO establece que la gestión pública se examina por sus resultados, “y en este caso el resultado es lapidario, lamentable, pues se observa que no existe el objeto del contrato, no hay pista deportiva, no se ha dado ningún beneficio a las unidades educativas, siendo el resultado un botadero de basura en donde no hay ningún ítem, pero sí casi 6 millones de bolivianos de daño económico”.

Por ello, el diputado recomendó una investigación por los supuestos delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Contrato, Uso Indebido de Influencias y otros.

“Esperamos que intervenga la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, el Concejo Municipal y todas las entidades de control y fiscalización, puesto que con esos recursos se puso construir una unidad educativa completa o equipado un centro de salud”, lamentó.

El País buscó la contraparte sobre la mencionada denuncia, pero el equipo de colaboradores de Óscar Montes pidió tiempo para analizarla y dar una respuesta conforme. De todas maneras, en cualquier caso, la circunscribió a la «guerra sucia» propia de la campaña electoral.