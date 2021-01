No me refiero al “deseo” que se expresa al chocar las copas en una celebración; no estamos para esas cosas ahora; esto tiene que ver con la andanada de desaciertos, amenazas (el Ministro de Justicia, tiene amenazado a medio gabinete y funcionarios del gobierno anterior) y justificaciones que no explican nada, de los personeros del gobierno actual (el Dr Pozo, está tan nervioso que va a desbibujar la idea que de él se tenía cuando entró al Ministerio).

En efecto, da la impresión de que en el que no atinan a otra cosa luego de que en el país se cuestiona la decisión de traer las “vacunas rusas Sputnik V” contra el COVID 19, habida cuenta de que, en Rusia se informa que apenas 50.000 personas se han vacunado con la misma, siendo que allá se tiene registradas a 3.127.347 personas enfermas con COVID 19 (de 146.800.000 de habitantes). Rusia es uno de los países con más alta tasa de letalidad en el mundo y uno se pregunta: sólo 50.000 vacunados? Y, además, si bien hay países interesados en adquirirla, se está condicionando la decisión a la certificación de su “idoneidad” científica, que confirme su eficacia; esa es la condición que se impone a los fabricantes rusos (https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/29/sputnik-v-paises-interesados-condicionan-la-decision-a-la-espera-de-certificar-su-idoneidad-cientifica/ ). Eso es lo mismo que decir: “úsese con seguridad”.

Infobae publicó que “los 50 países que habrían adelantado pedidos sujetan su uso a la espera de información más confiable. Hungría, que acaba de recibir 6000 dosis esperan el visto bueno de expertos. Argelia, también interesada, hace una evaluación “a priori”. Bielorussia y Argentina los únicos en aplicarla fuera de territorio ruso.

Pues Bolivia firmó con Rusia, a decir de muchos: por afinidad … debe ser “de intereses”, porque el señor Putin está lejos de la idea “plurinacional, comunitaria, socialista (dizque) y otras linduras que ofrece el sistema boliviano… Rusia desarrolla un capitalismo salvaje, mafioso y corrupto, privilegiando a los ex Nomenklatura (los privilegiados del sistema soviético) … en esto se puede tal vez encontrar (respetando las escalas) afinidades y coincidencias. En qué más?

Ese es el tema general, más que necesario para dejar la cosa más o menos clara. Lo otro, lo local, el Dr Pozo aseguró algo así como que si en el gobierno anterior hubieran comprado vacunas, otro hubiera sido el cantar (olvidan que las mismas se comercializan recién desde diciembre), aunque, no es menos cierto que alguien le debe haber ocultado la información al Ministro, porque, que sepamos, el anterior gobierno, así no haya sido lo que el país esperaba (harto para hablar de ello), no es menos cierto que dejó adelantadas varias negociaciones con laboratorios, países y organismos internacionales.

Me hice una lista de toda la información conseguida (fuente: publicaciones de la ex canciller Karen Longaric y la Dra Eidy Roca, ex Ministra de salud, ambas son absolutamente constatables, yo publiqué cartas de la Dra Roca, que no me llegaron de su parte). Las gestiones vienen de Julio/2020: Min Salud y Cancillería; entonces, todo estaba en fase de experimentación. De acuerdo a la información, se logró incluso acuerdos preliminares para la compra de vacunas. Parecen ser testigos de aquello, la OPS/OMS (representantes en Bolivia.

Esto es importante: se hizo gestiones ante la Alianza GAVI, y por el mecanismo Covax-facility; desde julio de 2020 (por cerca de 2.5 millones de vacunas – 20 % de la población boliviana; esto en Londres (la documentación tiene que estar en el Min Salud, Dr Pozo). En agosto se habría confirmado la intención de compra “sistema Compra Comprometida” (pago anticipado más bajo y con una garantía para la exposición completa del Mecanismo; hasta donde sabemos, hay confirmación de Bolivia como país elegible para la compra

Se habló también con ASTRAZENECA (Oxford); en agosto 2020, (también Reino Unido); esto, fuera de las tramitaciones de COVAX Facility; aquí hubo, hasta donde conocemos, un conflicto de intereses con gente de Uruguay y se le da al Gob. boliviano un contacto de un nuevo proveedor SERUM INSTITUTE INC, que fabrica también la vacuna Oxford. Hubo, en este caso, ¿una solicitud de reserva de 5 millones de dosis? Sr Pozo, la respuesta es suya, los papeles “cantan “y se asegura que están en su ministerio

Otra opción: ZKM- SINOVAC BIOTECH LTD; gestión de septiembre 2020, solicitando reservar cerca de 3.5 millones de dosis, condicionadas a la “aprobación del testeo” tanto de las autoridades bolivianas ((AGEMED) y la OMS; esta vacuna la trabajan en Brasil, en el Instituto Butantan (tengo la impresión que es la sugerencia de compra de Roly Aguilera, a la Arq. Sosa); la vacuna tiene licencia China.

También se habló con RUSIA- SPUTNIK –V, en agosto 2020 (esta la que trae Bolivia-Arce) se habría cerrado una especie de acuerdo sin cantidades en octubre del mismo año

O sea, hubo gestiones, no se podía hacer más porque cuando Añez se fue no había vacunas aprobadas, además de ello, nuestro país está entre los 10 países elegibles para optar a vacunas GRATIS mediante el mecanismo Covax. La OMS/OPS tiene en cuenta a nuestro país por ser de “los países más pobres de América Latina y el Caribe” y por que por su pequeña población no le facilitaría el acceso directo (la “ventaja de la pobreza”; que tristeza)

El seguimiento de los trámites es personal y puede tener errores de apreciación, pero no de hechos, de manera tal que es inentendible lo que hace el Gobierno: ¿dónde lleva esto de amenazar con juicios? Personalmente conocí a otro Dr. Lima Magne; muy equilibrado, hoy, se ha convertido en el Torquemada judicial, sin sentido. Le fracasó el plan de “renovación judicial”, ahora va por el enjuiciamiento por las vacunas, cayendo justo lo que él quería desterrar: la politización de la Justicia o la judicialización de la política

Lo último: El Gob. había dado vía libre para que municipios, Cajas de salud y Gobernaciones importen vacunas directamente; 24 horas después, pone requisitos: 4. La mayoría de ellos, burocracia, como si el país pudiera esperar…

¿Las vacunas rusas son un riesgo? Si, muy grande, depende de quién se atreva o no, a ponérselas. No debe ser obligatorio.