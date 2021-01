Samuel Doria Medina dice que gobierno no tiene un plan para la segunda ola

La Paz, 10 de enero de 2020.- El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, criticó la respuesta del gobierno a la segunda ola de la pandemia que azota al país. Al mismo tiempo, denunció la inexistencia de un plan gubernamental para enfrentar esta amenaza desde el Estado.

“El gobierno finalmente reconoció que estamos en una segunda ola de COVID. Su respuesta no puede ser únicamente más pruebas de la enfermedad, pues estas sirven para contener contagios cuando se sigue los casos, lo que no va a ocurrir en nuestro país, desgraciadamente. Estamos de acuerdo con que se haga más pruebas, pero esto no es más que la primera parte de un plan integral contra la enfermedad, el cual no existe; se nota que ni el presidente ni el ministro de Salud saben cómo encarar las demás medidas que son urgentes”, señaló Doria Medina.

Hace poco Samuel había tuiteado: “El ministro de Salud está lejos de tener un plan contra la segunda ola. No habla de más unidades de terapia intensiva, ni de importación y entrega gratuita de Remdesivir ni de bioseguridad e ítems para más profesionales de la salud. Es decir, olvida lo fundamental”.

Desde hace varios días que el opositor está insistiendo en que el gobierno debe liderar un esfuerzo nacional contra el rebrote de COVID en lugar de tratar de pasar la responsabilidad a las gobernaciones, como ha ocurrido respecto a la prolongación de los contratos del personal adicional de salud contratado en el anterior gobierno. El gobierno ha pedido a las gobernaciones encontrar el dinero en sus presupuestos para esta acción (que asegura existe) en lugar de responsabilizarse de que el asunto se resuelva y el personal extra no se vaya a casa en el peor momento de la pandemia.

“Otra vez los bolivianos peregrinando por hospitales y farmacias, porque todo falta. Es increíble que no se haya hecho nada por aprovisionar mejor al país de medicamentos. Y ahora no se puede decir que el virus cayó de sorpresa. La incapacidad del Estado de prevenir causa daño gravísimo a la gente. Los autoridades hacen lo que les gusta, que es repartirse pegas, y no lo que deben”, concluyó Samuel.

Fuente: eju.tv