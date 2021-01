Samuel Doria Medina: “Lo fundamental es atender a los enfermos al primer síntoma”

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, señaló en una entrevista radial que el gobierno de Luis Arce quiere “comenzar todo de nuevo, en lugar de partir de lo que aprendimos en la primera ola”. Doria Medina contó que se había entrevistado con médicos salubristas que le dijeron que si al principio hubiéramos sabido lo que hoy sabemos sobre la enfermedad, entonces no se habría enfatizado en la cuarentena rígida y ni siquiera en la realización de pruebas (ya que este procedimiento es lento y va por detrás del ritmo de evolución de la infección), sino en el aislamiento y el tratamiento inmediato de los sintomáticos, incluso antes de un diagnóstico confirmado. “Se debe dar remedios al primer síntoma; si no se trata de COVID, esos remedios (que son paliativos) no harán daño de todas maneras. Pero mucha gente no tiene dinero para adquirirlos, así que el gobierno debería entregarlos por miles”, dijo Samuel.

Lamentó que no haya claridad en el Ejecutivo de Arce sobre lo que se necesita hacer para enfrentar la segunda ola. “Las vacunas están llegando al país a un ritmo de tortuga”, explicó. “Apenas 1000 la próxima semana, lo que no alcanza para nada. No representa ni el 1% del personal médico”.

Encima -se quejó el líder político- el presidente del Estado sigue fomentando las aglomeraciones de gente. “Muy preocupante lo que tuvimos que ver en Achacachi, donde Arce asistió al acto por un aniversario en el que se reunieron de 3.000 a 4.000 personas”. Doria Medina no está de acuerdo con un nuevo confinamiento que impida trabajar, pero sí contra las manifestaciones, que son el principal foco de contagio de la covid. “La cuarentena rígida no se da ya en ninguna parte del mundo; pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que es actuar como si no hubiera pandemia y la gente no estuviera muriendo cada día”, concluyó.