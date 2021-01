Santa Cruz: A nombre del MAS, un grupo intenta tomar la Caja Petrolera y se enfrentan con médicos

Fuente: Página Siete

Un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) se enfrentó esta jornada a los médicos de la Caja Petrolera de Salud, en Santa Cruz. Diversos reportes señalan que la disputa se generó por puestos de trabajo, algunos trabajadores dijeron que no conocen al grupo de simpatizantes que intentó tomar el nosocomio.

En los videos que circulan por redes sociales se observa cómo un grupo de personas organizadas protesta en puertas del hospital y se enfrenta con el personal de salud. Tres de ellos incluso persiguen a uno de los funcionarios, le propinan patadas y lo botan al piso para seguir agrediendo.

Ante este escenario de violencia, los trabajadores en salud, con mandiles, barbijos y gorros de bioseguridad, reaccionan gritando al unísono “vayan a trabajar, ¡fuera!”.

El otro grupo, que presuntamente demandaba puestos de trabajo, le respondió a los funcionarios médicos “¡ya se van!”, mientras lanzaban petardos. Los médicos pidieron respeto para con los enfermos.

Al respecto, el director del hospital, en entrevista con ATB, informó que ese grupo que irrumpió en la caja no pertenece al Movimiento Al Socialismo y la disputa se realizó porque «ayer en la ciudad de La Paz fue posesionado el doctor Fernando Antelo, como nuevo administrador de la Caja Petrolera, pero un grupo de personas -que se cree con el derecho de ser los administradores de la Caja- a la cabeza de un exfuncionario se vino con un grupo que no son afiliados para ingresar a la administración y tomarla», denunció.

El director explicó que la pelea no fue generada por un grupo del partido político azul como se denunció en redes sociales. «Nuestros trabajadores sí son trabajadores del MAS, pero ellos estaban defendiendo la institución. Les pido que no vengan con nombres de colores políticos, el MAS lo ha posesionado al nuevo administrador de la Caja Petrolera, es decir es un grupo que piensa que la caja es un botín de oro y piensan tomarla, uno no puede saber cuál es el interés y no podemos entenderlo»

Fernando Antelo fue ratificado como administrador de la CPS, después de ser posesionado en julio del 2020.