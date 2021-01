Se organiza campaña a favor de Jaime Junaro; requiere una operación de cadera que le devuelva la movilidad

Fuente: Brújula Digital / Bolivia

Un grupo de admiradores y amigos del cantautor y vocalista del grupo Savia Nueva, Jaime Junaro, ha iniciado una campaña para conseguir fondos que le ayuden a realizarse una operación de cadera que le devuelva la movilidad.

Junaro señaló que requiere una prótesis y una operación que tiene un costo total de 6.500 dólares, por lo cual solicitó la colaboración de quienes siguen su carrera artística.

“Hay una campaña de amigos, conocidos y de quienes les gusta mi música. Yo agradezco esa solidaridad y les pido a todos poder aportar”, dijo a Brújula Digital.

Los aportes pueden realizarse a la cuenta número 401-50385507-3-35 del banco BCP, a nombre del cantautor.

Junaro lleva varios años con limitaciones de movilidad. Contó a Brújula Digital que en 2016 tuvo un problema de hernias discales, por las que fue operado. Luego apareció su problema de cadera: en 2019 fue sometido a una primera intervención, pero que no resolvió el problema. Ahora se enfrentará a una segunda cirugía.

Agregó que la operación que necesita ahora no es la misma que se practicó en 2019, ya que entonces, según contó, le detectaron, por un examen de fisioterapia, que le faltaba la cabeza del fémur (que se une a la cadera).

“En 2019 me operaron y me descubrieron por fisioterapia que me faltaba la cabeza del fémur, estaba caminando sin la cabeza del fémur. Era necesario una prótesis. La construcción que hicieron para mi fémur no fue buena, de tal modo que en un año se desgastó casi totalmente”, aseveró.

Para la campaña de recolección de fondos, circula un breve video en el que solicita el apoyo de la población, de amigos y de personas que admiran la trayectoria de Savia Nueva, un afamado e influyente grupo de música folclórica y popular latinoamericana.

“Luego de la cirugía podré caminar nuevamente y así retomar mi trabajo musical para seguir creando canciones que canten a la esperanza, a nuestro derecho de luchar por la vida y el amor, contra las injusticias, la violencia y el desamor”, se lee en una parte del video.

Junaro es considerado uno de los mejores vocalistas bolivianos. Es hermano de dos entrañables músicos, como son Ema y César, también muy apreciados por el público nacional. Entre sus composiciones más importantes están Siete Lunas, Pajarita en celo, Quiero ser libre contigo y una reconocida adaptación de Sobreviviendo, de Víctor Heredia.

Señaló que su situación es complicada debido a que aún no puede lograr conseguir el monto necesario para su operación y porque las condiciones que dejó el Covid-19 en el Hospital Obrero no son favorables.