Sector médico cruceño puso nuevo plazo a la Alcaldía para este lunes 1 de febrero

El Colegio Médico de Santa Cruz, Fesirmes, Sedes y otras instituciones del sector salud del departamento cruceño emitieron esta semana un pronunciamiento, en el que exigían a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que dictara la cuarentena rígida como única medida efectiva para frenar los contagios de Covid-19.

El plazo venció el viernes 29 de enero, y los protagonistas del sector decidieron que la Alcaldía tenía que presentar alternativas con la capacidad de una cuarentena rígida, para frenar la cadena de transmisión del coronavirus.

«Tienen que convencernos de que hay otras medidas efectivas, como la cuarentena rígida. Vemos que no hay otra medida, pero vamos a escuchar el trabajo que están realizando, y si es o no factible. Cualquier flexibilización, por la idiosincrasia de nuestra gente, no se va a cumplir, ni hay gente que haga cumplir, porque el Municipio da sanciones leves«, manifestó Luis Enrique Aguilera, presidente interino del Colegio Médico de Santa Cruz.

Aguilera además lamentó que la Alcaldía controle a los locales nocturnos, pero que no haga lo mismo con los mercados. «En la reunión del jueves, en el Colegio Médico, con Angélica Sosa y la Gobernación, llegaron los gremialistas con pancartas diciendo ‘no a la cuarentena’. ¿Cómo sabían de esa reunión? Y entre ellos detectamos a funcionarios del Municipio, hasta con chalecos, con cohetes, etc. Y esos mismos gremialistas, porque les sacamos fotos, estaban usando barbijos sucios, por más de seis horas, etc., sin los cuidados adecuados», cuestionó.

Aguilera dijo que ya venció el plazo de 48 horas ayer y hay un nuevo plazo, hasta el lunes 1 de febrero, a mediodía. «Para que nos den el plan que van a realizar, especialmente de parte del Municipio, porque el Sedes y la Gobernación están de acuerdo con la cuarentena», aseveró.

Uno de los reclamos más fuertes del personal de salud tiene que ver con los contagios y decesos entre médicos, enfermeras y otros recursos humanos relacionados a la atención de la pandemia.

De acuerdo a Aguilera, en esta segunda ola, en poco más de un mes, ya se alcanzó el 70% de los decesos, solo de médicos, que hubo en la primera ola.

El titular interino del Colegio Médico cruceño dijo que sí hay una solución alternativa a la cuarentena, es la vacuna, pero ve lejana la llegada a tiempo. «La cantidad que trajeron es ínfima, solo para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y Emergencias, pero en el tercer nivel. ¿Qué hay de primero y segundo nivel, que también estamos atendiendo pacientes Covid-19? Casi el 70% de los atendidos en los centros de primer nivel es Covid-19, ¿qué hay de ellos», reclamó.

Paro nacional

Sobre la advertencia de paro nacional este lunes 1 de febrero, convocado por el Colegio Médico de Bolivia, Aguilera manifestó que como Departamental apoyarán la medida de su ente matriz. «Claro que acataremos», dijo.

Aguilera lamentó que con la Ley 085/2020-2021 se vulneren derechos básicos, como el de la protesta, pese a que nunca se ha dejado sin atención la Emergencia. «Lo que se deja de atender son las consultas externas, las programaciones, eso lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque los paros, huelgas, etc. son medidas de protesta a las que tiene derecho el sector público para ser escuchado», aseveró.

También criticó la norma que será tratada el lunes en el Senado, y que ya fue aprobada en Diputados, por el hecho de que abra la posibilidad a la llegada de médicos extranjeros, sobre todo cubanos.

«Hay hartos colegas sin fuentes de trabajo, o que están de empleados en otros oficios porque no les dan la oportunidad», sostuvo.

Según Fernando Romero, ejecutivo del Fesirmes de La Paz, «todos» están yendo al paro, como un compromiso nacional. «Sufrimos invalidez, enfermedad y muerte, y en medio de esta tragedia, el presidente Arce y su equipo buscan acallar nuestra voz y reemplazarnos con pseudomédicos cubanos», dijo con dureza.