Sedes no descarta pedir cuarentena en Santa Cruz

El director del Sedes Santa Cruz, Marcelo Ríos, afirmó ayer que no se descarta la idea de una cuarentena rígida en el departamento y enfatizó que el salir de la crisis actual depende de la conciencia de la población.

“Las autoridades tienen la misión y la responsabilidad de afrontar la situación de salud pública y si no hubiera respuesta de la población hay que tomar decisiones. Decisiones que a veces no se pueden consensuar y que van a tener que ser drásticas, coercitivas para la población”, declaró Ríos, ante la pregunta de un periodista sobre el posible retorno a una cuarentena rígida en el departamento. “La premisa del COED siempre ha sido salvar vidas, recuperar enfermos, preparar y rehabilitar el escenario para que Santa Cruz no quede estancada y podamos de una vez por todas avanzar”.

La autoridad además reiteró la importancia del aislamiento personal y demandó responsabilidad a la población, en un momento en el que el departamento supera los 57.200 casos acumulados, desde el pasado marzo.