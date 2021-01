Sedes y las vacunas Covid-19: los futbolistas no son prioridad

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El debate mundial sobre si los futbolistas deben o no recibir las vacunas de la Covid-19 está planteado. En Bolivia, la situación no cambia. “Los jugadores no son prioridad”, enfatizó Ramiro Narváez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, sobre una sugerencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Hace dos semanas, el director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, propuso que una parte de las vacunas que lleguen al país sean destinadas a los futbolistas para minimizar los riesgos de contagio, como ocurrió el año pasado.

“Ya hay compromiso por parte del Gobierno de que llegarán las vacunas, el presidente (Fernando Costa) hará las gestiones para conseguirlas lo antes posible”, dijo a los medios.

Pero Narváez identificó que “los futbolistas no son prioridad, la prioridad es el personal de salud, que está en primera línea, luego están los policías, los militares y después los periodistas, que son profesiones esenciales”.

El director del Sedes consideró que posteriormente debería ser vacunada “la población vulnerable, como ancianos, enfermos de cáncer y otras patologías”.

Narváez dijo que “poco a poco otros sectores, como los futbolistas, recibirán la vacuna”.

La dirección de competiciones de la federación planifica que el próximo torneo arranque a mediados del siguiente mes. El Sedes ya pidió que si se da luz verde al inicio del certamen se tome en cuenta su sugerencia de jugar sin público.

En el mundo

El director técnico portugués José Mourinho también dio su postura sobre el tema. “Hay gente en mayor riesgo y que la necesitan más que los futbolistas”, resaltó el portugués.

“No estoy de acuerdo. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo conmigo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas”, agregó el DT del Tottenham durante una conferencia de prensa.

En España, LaLiga anunció que no comprará vacunas contra la Covid-19 de manera privada, según Javier Tebas, presidente de la institución.

“Todos los futbolistas deberían vacunarse cuando les toque”, apuntó.

El martes, Bolivia superó los dos millares de contagios confirmados en 24 horas y según las autoridades, la vacuna llegará a los sectores vulnerables.