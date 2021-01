“Show de Mier” baja el telón debido a crisis de la pandemia

El reconocido Show de Mier anunció que, tras dos años y medio de actividad artística, cierra sus puertas y baja el telón. Sus presentaciones fueron calificadas como originales, cautivadoras y profesionales por su público, que lamentó la noticia con la esperanza de que el elenco encuentre un camino para su reactivación.

Durante casi un año, los ejecutivos de Show de Mier (Adolfo y sus hijos Roberto y Sergio) mantuvieron el local cerrado, sin poder generar mayores recursos y el elenco artístico también quedó indefenso.





Elenco de Show de Mier. Cortesía

“Nos hemos quedado sin techo, no tenemos un teatro físicamente, hemos desmontado nuestro escenario y nuestras luces, pero aparte del talento y las ganas, estamos seguros de seguir contando con el público que nos apoyó para hacer que Show de Mier haya sido un proyecto factible”, mencionó.

El problema comenzó con la cuarentena, pues los primeros en cerrar fueron los teatros.

“Cuando termine (la pandemia), seremos los últimos en abrir o reabrir nuestras puertas. En ese lapso, no he oído ni visto una iniciativa seria que me haga pensar en que hay una política de Estado que se refiera a los mecanismos que hay que utilizar para reactivar nuestra situación. Y no hablo de Show de Mier solamente, sino del teatro en líneas generales, ni el Estado Plurinacional, ni el Gobierno departamental, ni el municipal pueden ser ajenos a los problemas del teatro. En pandemia y fuera de ella hay que crear incentivos, primero, para que refloten nuestras actividades y luego hacer que la cultura en general tenga su propio renacimiento”, expresó. Afirmó que cuando se reconozca que el teatro es una canasta familiar, las personas se insertarán a los capitales de un mundo civilizado y moderno.

A pesar de que el show se ha acabado, el elenco aún sigue de pie, “firme y unido”, sostuvo Adolfo Mier. Lo que le espera ahora a este equipo es mantenerse unido mientras ve como alternativa el uso de las redes sociales, añadió.

“Las plataformas virtuales son una nueva alternativa. (…) Eventualmente buscaremos esa opción”, dijo. Contó que en el primer ciclo de cuarentena usaron una plataforma que llenó sus expectativas, pero con una contraparte negativa.

“Tuvimos casi tres mil personas que adquirieron su ticket, pero a la hora del show no les llegaban sus códigos que confirmen sus localidades. Eso causó malestar en la gente, pero Show de Mier era ajeno al problema técnico y tuvimos que asumirlo con mucho dolor”.

Dicho esto, Mier indicó que se superó el problema y que les sirvió de experiencia. “Las plataformas en el futuro nos tendrán que garantizar el número de personas que puedan absorber ese ‘mercado’ y hacer varias entregas o una forma en que todos salgan satisfechos. De momento, perdón mi ignorancia en la materia, pero no hay una vigente en nuestro medio”, señaló.

En la cúspide de su trayectoria, Show de Mier tuvo cerradas sus puertas debido a la pandemia y cuando se flexibilizaron las restricciones volvió a escena. Paralelamente, difundió virtualmente “Dónde carajo dejé mi barbijo”, que se convirtió en una verdadera luz en el túnel en el que se encontraban los espectáculos artísticos y tenía casi listo otro show virtual para ser lanzado a las redes sociales.

Show de Mier. Facebook

Conformado por seis personas al inicio de la cuarentena, este elenco hasta la fecha está firme en su equipo de arte. Ahora cierran filas para ver otras alternativas que les permitan volver a encontrarse con su público ya sea virtual o presencialmente.

Trayectoria

Adolfo Mier Rivas formó en 1966 la Cia. “Hombres trabajando en Cochabamba”, en 1985 surgió Chaplin Show, y en 2018 nació Show de Mier . Desde su creación se hizo parte importante del quehacer artístico y cultural de Santa Cruz. En ese tiempo presentó éxitos taquilleros en todas sus temporadas.

Adolfo Mier Rivas que hace 36 años radica en la capital oriental, este año se aprestaba a celebrar sus 55 años de actividad artística como autor y director de obras teatrales, “planes que han quedado de momento en la nevera”, según dijo y afirmó que su grupo “está en la oscuridad, pero sigue respirando”.

En la época de los años 70 y 80 a la cabeza de la Compañía de Teatro, Mier Rivas presentó en el teatro Achá dramas y comedias de su autoría, como “El Chiqui de mi Barrio”, “El Quijote de la Cancha”, “El Que Mon Man” y otras.