Sin información, empleados, viajeros y gestantes trajinan por pruebas

Leny Chuquimia / La Paz

Empleados, gestantes y viajeros trajinan entre laboratorios privados, centros de salud y puntos de detección temprana en busca de pruebas Covid. Los ciudadanos señalan que hace falta información, mientras que las autoridades locales aseguran que los test disponibles son insuficientes.

En el departamento de La Paz se habilitaron 22 puntos de detección temprana de la Covid con pruebas antigeno-nasales gratuitas. Diez funcionan en hospitales provinciales, otros siete están habilitados en la sede de Gobierno, incluidos los centros de pruebas masivas. Los últimos cinco funcionan, con pruebas limitadas, en diferentes centros de salud de El Alto.

“Hemos exigido que las pruebas nasales que han llegado por dotación del Gobierno se realicen a través de nuestros 59 centros de salud. Hasta ahora ellos han marcado sólo cinco lugares y han dado una escasa cantidad de pruebas y eso está limitando el acceso y atención de nuestra población”, señaló la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.

Estos 22 puntos no incluyen los laboratorios de la seguridad social, ya que quienes estén afiliados a alguna caja no pueden acceder a las pruebas gratuitas. Asimismo, en el sector privado, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz autorizó a 61 laboratorios a realizar pruebas rápidas, PCR, Elisa y de antígeno, aunque no fijó precios.

En busca de pruebas

“Me hice la prueba por trabajo, mi jefa me pidió una prueba negativa. Fui a un laboratorio privado pero costaba 650 bolivianos; le explique a la doctora que no tenía mucho dinero y me dijo que podía venir acá y me harían gratis”, explica doña Gladis T., en puertas del coliseo cerrado.

Ella es trabajadora del hogar. Cuando la pandemia empezó perdió su trabajo y le tomó mucho tiempo encontrar uno nuevo. Ahora trabajará sin salidas por lo que su empleadora le pidió que se haga la prueba antes de empezar. No le dijo quién correría con el gasto, así que prefirió apostar a lo seguro para que no haya pérdidas para ninguna de las partes.

“Acepté porque voy a cuidar a una persona mayor… creo que ya me enfermé el año pasado porque me dio un resfrío y no sentía sabores. Pero prefiero estar segura”, cuenta mientras acomoda su resultado negativo en un cuaderno forrado en plástico.

“Es cierto, están pidiendo para algunos trabajos. A mí me han pedido para trabajar como cajera, porque estaré en constante contacto con la gente. También les piden a los que viajan pero estas pruebas no les sirven, uno que otro preguntó y los despacharon”, cuenta otra joven sin poder esconder su felicidad por el resultado negativo. “Es que voy a poder trabajar”, explica.

Pero no es el único motivo por que los ciudadanos buscan pruebas. Y es que los temas de salud no se limitan a la Covid-19.

“Me han pedido para mi cesárea. Programé la intervención porque los hospitales están comenzando a llenarse y en el anterior pico no querían aceptar a las parturientas si no tenían una prueba”, cuenta María Trino.

Ángela tiene ocho meses de embarazo y su esposo está cursando la temida enfermedad. Aunque no presenta síntomas prefiere estar segura.

Muchos centros médicos y galenos piden una prueba para poder realizar intervenciones de diferentes tipos. Según explican, debido las medidas de seguridad que se deben tomar para el paciente y los médicos.

Viajeros sin información

“La siguiente semana debo viajar a Estados Unidos y desde el 26 van a pedir la prueba PCR. Así que fui a preguntar qué necesitaba para que me hagan la prueba en los centros de detección peatonal y me enteré que no la hacen. Igual y no hubiera calificado porque se requiere inscribirse en el Sistema Único de Salud”, explica Ericka P.

Lo mismo les pasa a quienes deben salir a Argentina, Perú, Chile o algún otro país. La mayoría de los países piden pruebas PCR y a los viajeros no les queda más que acudir al sector privado para esas pruebas.

“No hay información sobre cuánto deberían costar estas pruebas. Hay diferencia entre laboratorios, no se sabe si es muy caro o muy barato, si es por el origen de los kits o por el nombre del laboratorio”, añade.

En La Paz el Sedes autorizó a 61 laboratorios. No todos los que los necesitan conocen la lista, por lo que suelen buscarlas por las redes sociales.

Es ahí donde se encuentran con páginas que venden pruebas rápidas por mayor o personas que ofrecen certificados PCR.

“En Santa Cruz identificamos a dos personas que falsificaban certificados negativos para viajes al exterior. Tenían varias pruebas con diferentes nombres pero el mismo número de serie”, indica el director nacional de la Felcc, Alberto Aguilar.

El fiscal departamental Roger Mariaca afirma que no es el primer caso y que investiga un caso de falsificación de pruebas positivas, para que funcionarios se acojan al aislamiento.

Pruebas limitadas

En las puertas del centro de diagnóstico del coliseo Julio Borelli hay un letrero hecho a mano. Explica que las pruebas se realizan los lunes, miércoles y viernes y que al día se realizan sólo 200. Ni una más.

“En la mañana hay filas, ya cerca del mediodía se vacía”, cuenta Róger Silva. Él espera a su mamá que entró al coliseo hace casi una hora. “Mucho tardan ”, dice.

Su madre se realiza la prueba porque sufre de presión alta y su dueña de casa dio positivo hace dos días. “Somos de El Alto, fuimos al centro médico pero no nos atendieron. Nos dijeron que no tenían pruebas para quienes no necesitaban de urgencia, por eso hemos venido acá”, relata.

Y es que en la joven urbe, los centros habilitados para hacer pruebas reciben una cantidad muy limitada de kits.