Sin seguidores ni mensajes: Twitter pone en cero la cuenta de la Presidencia de EEUU

La red social transferirá a Joe Biden el control del usuario cuando asuma el cargo este miércoles

(EFE)

Es la peor pesadilla de un usuario asiduo de Twitter: despertar y ver que ya no tiene seguidores.

Pero eso será exactamente lo que suceda en las cuentas oficiales del presidente de Estados Unidos. No en la de @realDonaldTrump, que fue vetado de por vida. Sino en las cuentas menos conocidas como @POTUS, @WhiteHouse, @FLOTUS y @VP. (POTUS es el acrónimo oficial en inglés de presidente de Estados Unidos, President of the United States; y FLOTUS se refiere en inglés a la primera dama).

Estas cuentas institucionales no pertenecen a un individuo particular, sino que están reservadas para el uso oficial de quienes están en el gobierno en turno. Twitter las transferirá al presidente electo Joe Biden una vez que asuma oficialmente su cargo el miércoles, pero sin la mayoría de los seguidores.

Esta vez será distinta a la transición anterior en Twitter, cuando las cuentas oficiales del presidente Barack Obama fueron traspasadas al presidente Donald Trump con los seguidores intactos. Ahora, las cuentas perderán decenas de millones de seguidores por orden de Twitter. Las personas eliminadas de estas cuentas, además de quienes siguen las “cuentas relevantes de Biden y Harris” como @KamalaHarris, recibirán notificaciones de que pueden seguirlas.

La cuenta actual de Biden (@PresElectBiden) se convertirá en la de @POTUS una vez que Biden se convierta en el presidente de Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Twitter, la puesta en ceros da a los usuarios la opción de seguir o no las nuevas cuentas.

La compañía afirma que no ha tomado una decisión en cuanto a si aplicará a partir de ahora esta estrategia en las transferencias de poder. Pero el portavoz Nick Pacilio señaló que es la política en otros países.

¿Qué pasará con la cuenta @POTUS de Trump? Será archivada como @POTUS45, de la misma manera que la del gobierno de Obama fue archivada como @POTUS44.

Sin embargo, no será así con la cuenta @realDonaldTrump. Aunque fue archivada por otras plataformas e investigadores, Twitter la ha eliminado. Ello suscitó las críticas de académicos y de otros que creen que la cuenta debería formar parte de los expedientes públicos, ser fácilmente ubicable y accesible para cualquiera.

Por su parte, Facebook se está apegando a su política previa de “duplicar” todos los seguidores de las cuentas oficiales de la Casa Blanca en Facebook e Instagram para el nuevo gobierno. Las cuentas de POTUS de Trump y otras relacionadas serán archivadas, y Biden tendrá la suya nueva.

(Con información de AP)

Fuente: infobae.com