Sirmes: Los hospitales y las UTI colapsaron

Fuente: Página Siete

Los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, tanto de las áreas rurales como urbanas, colapsaron con pacientes con síntomas de Covid-19, dio a conocer este sábado el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, quien agregó que las unidades de terapias intensivas (UTI) están saturadas con enfermos con el virus y muchas no cuentan con personal.

“Los centros de salud y los hospitales en La Paz hoy día están saturados con pacientes que tiene aparentemente Covid, la segunda ola es un hecho en La Paz. Todos los reportes de los sindicatos que tenemos del área rural y en las ciudades indican que hay mucho paciente, y los laboratorios y terapias están saturados, ya no dan para atender más pacientes”, declaró Romero a Página Siete Digital.

En La Paz, el rebrote del coronavirus comenzó en diciembre con un promedio de 200 casos por día. Hasta el viernes, feriado de Año Nuevo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 396 nuevos casos y dos personas que fallecieron a causa de la enfermedad.

Romero señaló que otra vezen La Paz se requiere gran cantidad de plasma y medicamentos, como el remdesivir, para tratar a los pacientes en estado crítico.

Añadió que a esta situación se suma que a los 500 galenos especialistas que fueron contratados durante la primera ola, se les terminó la vigencia de sus contratos el 20 de diciembre, y no fueron renovados hasta ahora.

Asimismo, el titular del Sirmes afirmó que en la región paceña el Sedes no realiza pruebas masivas, por lo que no se conoce la cantidad real de contagios.

Manifestó que tanto la Gobernación como la Alcaldía descuidaron los centros de salud, lo que ocasiona que la situación se agrave cada día.

“El Gobierno no contrata a los especialistas que concluyeron sus contratos, dicen que se van a tomar su tiempo para hacerlo, no entienden que un día para un paciente con Covid es la diferencia entre la vida y la muerte (…). La Alcaldía, el señor (Luis) Revilla, se Han olvidado del primer nivel, están en abandono total; la Gobernación es lo mismo, un solo ítem no nos dio (Félix) Patzi”, declaró.