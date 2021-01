Sólo el MAS se opone a una postergación de elecciones

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani / La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) es la única organización política que se opone a la postergación de las elecciones subnacionles del 7 de marzo por el incremento de casos de coronavirus.

Algunos frentes opositores dejan la decisión en manos del Tribunal Supremos Electoral (TSE) y otros exigen un aplazamiento por unos 60 o 90 días hasta que se controle la pandemia.

El vicepresidente del partido azul, Gerardo García, afirmó a Página Siete que todos los candidatos masistas están en plena campaña con el objetivo puesto en el 7 de marzo y que una posible postergación los “perjudicaría”. “Nuestros candidatos ya están haciendo una inversión fuerte y cuando se alarga -por la mala experiencia de las elecciones generales que se han postergado varias veces- es un desgaste muy fuerte para nuestros candidatos”, argumentó García.

El pedido de postergar el día de los comicios es recurrente en algunos candidatos y líderes políticos, especialmente desde que Édgar Pozo, exministro de Salud, alertó el 22 de diciembre que el “recrudecimiento del coronavirus” podía llegar a su pico más elevado a mediados de febrero. Sin embargo, el presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó días atrás que la fecha de los comicios quedó definida en noviembre de 2020 cuando se lanzó la convocatoria.

Waldo Albarracín, el candidato de la alianza entre Comunidad Ciudadana (CC) y Unidad Nacional (UN) es uno de los que piden postergar la fecha de los comicios. Criticó al TSE al afirmar que al parecer no conoce que Bolivia está a punto de llegar a los 200 mil contagiados y 10.000 muertos por Covid. Pero también observó a los candidatos que están en campaña en medio de la pandemia. “Hay algunos (candidatos) que como buitres están aprovechando del dolor de la gente para sacar ganancia electoral, no es mi estilo de vida. Para mí, primero es la salud de la gente, aunque eso tenga un costo electoral para mí”, aseguró.

El candidato a la Alcaldía de la Paz por el partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol), Amilcar Barral, informó a este impreso que mañana presentará a instancias judiciales una acción popular contra el TSE y el Legislativo para que sea la justicia la que ordene la postergación de los comicios. En caso de que así sea, el Parlamento deberá hacer una nueva ley.

“El lunes en la tarde estoy presentando una acción popular contra el Tribunal Supremo Electoral y contra la Asamblea Legislativa como exdiputado, como candidato a alcalde y como víctima del coronavirus ( ) pedimos el respeto y cuidado a la vida que tiene que tener el Estado hacia los ciudadanos”, agregó el postulante por Pan Bol.

El candidato al municipio de La Paz de Somos Pueblo, Iván Arias, ratificó la postura de su frente al afirmar que postergar o no el día de los comicios debe basarse con un estudio científico.

“No es mi voluntad o la de cualquier candidato la que tiene que decidir si se amplía o no el proceso electoral. Eso lo tiene que decidir un comité científico en base a datos estadísticos y comprobaciones. Es el Órgano Electoral que tiene que tomar sus decisiones en base a informes de su comité científico”, aseveró.

El candidato a la Alcaldía de Potosí por el Movimiento Demócrata Social (MDS), Gonzalo Barrientos, reiteró que su organización respetará la decisión del TSE siempre y cuando se base en un informe científico sin presiones del oficialismo.

“Exigimos que el Órgano Electoral muestre los estudios epidemiológicos, cuáles son esas instancias científicas que recomiendan que se mantengan las elecciones para el 7 de marzo. Advertimos que al parecer hay un interés del MAS”, manifestó Barrientos.

Gonzalo Lema, exvocal electoral, afirmó que el TSE está por encima de las opiniones de los políticos y que sus decisiones deben basarse en un informe técnico y científico. “El organismo electoral únicamente debe actuar sustentado en ese informe de salud”.

El analista Marcelo Silva afirmó que hay que dar el beneficio de la duda al Órgano Electoral porque en las elecciones del año pasado junto con los científicos hizo un buen cálculo para la fecha de los comicios del 18 de octubre. Se espera que ahora “la decisión también sea buena”.

Puntos de vista

Gonzalo Lema, exvocal de la Corte Nacional Electoral

“Falta autoridad de Órgano Electoral”

Se advierte la falta absoluta de autoridad del Órgano Electoral debido a la ley (026) que no le da fortaleza suficiente como para imponer sus determinaciones. No sólo que se le cruzan otros órganos del Estado en su labor, sino que además no tiene capacidad coercitiva porque la ley es mala, no ofrece capacidades que le permitan sancionar a gente que incumple sus disposiciones.

El motivo principal es que la Ley electoral (026) está caracterizada por un oportunismo de coyuntura desde siempre. Nosotros necesitamos una ley que dure décadas sin temor.

El Órgano Electoral es débil porque no logra imponer en circunstancias pequeñas, medianas o grandes su criterio como Órgano del Estado y en cuanto a los candidatos se ve un visible divorcio entre la sociedad y los actores políticos. Apenas debutan los nuevos actores, inmediatamente ejercitan viejas prácticas que alejan lo político de la sociedad.

Marcelo Silva

analista político

“Se debe normar la campaña”

Hay dos hechos trascendentes al día de la votación. Primero, la selección de decenas de miles de jurados electorales que van a tener que tener un proceso de capacitación electoral para que las elecciones marchen bien.

No sabemos hasta ahora cómo se va a capacitar, cómo se van a reunir, cómo se va a distribuir el material para su capacitación. El otro elemento importante en la campaña electoral es que el Órgano Electoral debe establecer un reglamento de campañas electorales, estableciendo un efecto vinculatorio al accionar de los candidatos en las campañas.

El Órgano Electoral nos tiene que decir en base a ese estudio científico qué actividades de campaña están permitidas y qué actos están tajantemente prohibidos en esta pandemia. Debe dejar en claro, y no sólo a voluntad de los candidatos, con un elemento coercitivo qué cosas deben y no deben hacer los candidatos.