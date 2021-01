Suany Martínez: «Sólo quiero vencer el Dakar»

Fuente: lostiempos.com

La piloto Suany Martínez completó la cuarta etapa del rally Dakar, que unió las regiones de Wadi Ad-Dawasir y Riyadh con 337 kilómetros cronometrados, a pesar de los problemas mecánicos que tuvo con su cuadriciclo que frenaron su avance y llegó a la meta en la posición 15.

“Comencé la etapa y a los kilómetros calentaba mi bomba, no me dejaba acelerar. Me paré muchas veces a esperar que se enfrié para continuar. Llegué a la meta tarde; ahora rompo neumático”, comentó Martínez a la conclusión del especial.

Suany completó la prueba cronometrada en un tiempo de 5h15´31”, siendo la última en la categoría. “No importa en qué lugar termine, sólo quiero vencer el Dakar”, escribió la corredora en su cuenta de Facebook.

En las dos primeras jornadas, la corredora tuvo problemas con su motorizado, en la tercera etapa se ubicó en el lugar 11, siendo su mejor posición. No pudo seguir por esa línea, provocando un cambio en sus planes.

“Van dos días de cuatro con percances, subir de puesto ya está perdido, sólo me queda dar la vuelta y disfrutar esta experiencia”, comentó Suany antes de prepararse para encarar los 253 kilómetros del segundo enlace.

Leonardo Martínez, el otro representante boliviano en el rally Dakar, se ubicó en la posición 14 con 5h10´29” a una hora, 41 minutos, 16 segundos del ganador del día, el argentino Manuel Andujar.