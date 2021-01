Tarija: Trabajadores de la CNS iniciaron un huelga de hambre

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

Fuente: elPeriódico

La enfermera y representante de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), Iblin Moscoso, manifestó que el pasado miércoles 6 de enero, iniciaron la huelga de hambre que venían anunciando desde el pasado año, pues el personal pide al Gobierno Nacional, la institucionalización de los cargos y mejores condiciones laborales.

“Dentro de esta institución de salud, existen hechos de corrupción, pues no hay cargos por mérito profesional. Además, no nos entregaron la ropa de bioseguridad de la gestión del 2020 y ahora nos enteramos que el personal que ocupa los altos cargos dentro del CNS, se hizo hacer chamarras de invierno de un marca cara y no priorizó la adquisición de los insumos de bioseguridad”, mencionó.

Asimismo, Moscoso manifestó que no existen los controles sanitarios dentro del nosocomio, pese al incremento de contagios que diariamente reporta el Servicio Departamental de Salud (SEDES).

“No contamos con las medidas de bioseguridad, pues tendríamos que tener un plan ante el posible rebrote del Covid-19, pero hasta el momento no lo tenemos. Ninguno de los sindicatos que hay en la Caja apoya la protesta, pero aún así vamos a defender nuestros derechos, porque no puede ser que sigamos en las mismas condiciones”, refirió.