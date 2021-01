TED de Cochabamba: Candidato que haya votado en un municipio distinto al que postula será inhabilitado

Fuente: lostiempos.com

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, informó este martes que los candidatos registrados para las elecciones subnacionales que hayan votado en un municipio distinto al que postulan serán inhabilitados.

Indicó que la observación más recurrente en la etapa de revisión de requisitos es que «algunos de los candidatos han votado en las elecciones del 18 de octubre de 2020 en un municipio y están siendo propuestos como candidatos para ocupar la silla edil en otro municipio».

«De hecho, esos ciudadanos son inhabilitados, no es negociable, no es subsanable, porque no están cumpliendo un criterio importante de pertenecer al municipio donde pretenden ser elegidos como autoridades ya sea en el cargo de concejal o alcaldes», enfatizó.

Por ejemplo, acotó, «algún ciudadano ha sufragado en Tiquipaya y sin embargo pretende ser autoridad en Cochabamba, por supuesto que no va a ser habilitado». Tal sería el caso del actual candidato por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, quien emitió su voto en Tiquipaya para las elecciones generales y ahora postula a la Alcaldía de Cochabamba.

Valenzuela no se refirió a ningún candidato en específico y dijo que «quienes van a conocer en primera instancia las observaciones de sus candidatos van a ser las organizaciones políticas».

El TED de Cochabamba recibió un total 2.563 carpetas individuales de candidatos: nueve para la Gobernación, 184 al cargo de Alcalde, 90 para asambleístas titulares, 90 para asambleístas por población, 74 para asambleístas titulares por territorio, 74 asambleístas suplentes por territorio, 1.021 para concejales titulares y 1.021 para concejales suplentes.

«Empezamos a notificar mañana a las organizaciones políticas con las observaciones que se hubieran realizado a alguno o algunos de sus candidatos», añadió la autoridad.

Requisitos

Son al menos siete los requisitos que cada candidato debe cumplir para ser habilitado, entre ellos: Ser boliviano o boliviana de nacimiento, contar con libreta o documento que acredite que hizo el servicio militar (para varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria en materia penal, no tener antecedentes de violencia contra una mujer o intrafamiliares, hablar dos idiomas (en Cochabamba el castellano y quechua) y tener residencia permanente los dos últimos años anteriores al día de la votación en la jurisdicción donde se está postulando.