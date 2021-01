Tejerina y Real Tomayapo no llegan a consolidar acuerdo

Fuente: lostiempos.com

El arquero tarijeño Javier Raúl “Chaca” Tejerina, habló ayer sobre el estancamiento de su renovación con Real Tomayapo. Expuso que no llegó a un acuerdo en lo económico, se refirió a las necesidades familiares de un futbolista y que se siente tranquilo porque en el tiempo que estuvo vistiendo los colores del cuadro tomayapeño hizo su trabajo.

“La verdad, en lo personal, estoy tranquilo con lo que pude dar. Cuando me hablaron estaba en Sucre. Asumí esto con la mentalidad y la fe de que si venía era a ascender, luego junto a mis compañeros lo conseguimos, me sentí importante en el plantel. De los tres ascensos que tengo, éste fue muy grato y lindo porque se dio desde la cancha. Puedo mirar a la cara a todos”, dijo.

“Nadie me puede reprochar nada, no me guardé nada, jugué infiltrado, con dolencias, pero era más grande el deseo y las ganas de devolverle a Tarija el sitial que se merece. Aporté con mi granito de arena, pude darles tranquilidad a mis compañeros que en las tandas de penales les decía ustedes hagan los goles que yo alguno voy a tapar”, acotó.

Después elogió el trabajo de Mariano De Souza, recordó también el tiempo con Cristian “Bocha” Bernadas y el otro portero Romero, que en tiempos del certamen le dedicaron mucho a la preparación del puesto y también a la situación puntual de la ejecución de los lanzamientos penales.