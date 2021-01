The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Mus…

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.

Fuente: Tuto Quiroga por Mike Pence

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.





Lo más compartido de Tuto Quiroga en las últimas 24 horas