TikTok tiene una nueva estrategia para bloquear el contenido de los partidarios de Trump

TikTok anunció una serie de medidas que aplicará para eliminar todo el contenido relacionado con el discurso de Donald Trump y sus partidarios.

Para ello, está implementando una estrategia que busca quitar visibilidad a este tipo de contenido, a la vez, que contrarresta este discurso con otras publicaciones.

TikTok elimina vídeos y hashtags relacionados con el discurso de Trump

Twitter, Facebook, YouTube y otras plataformas sociales están implementando una serie de medidas para bloquear cualquier contenido relacionado con el vídeo y el discurso de Donald Trump, en el contexto de los acontecimientos en el Capitolio.

No solo han bloqueado temporalmente las cuentas de Trump, sino que también han vigilado en tiempo real la actividad de sus plataformas sociales para erradicar este tipo de contenido. Y si bien Donald Trump no tiene cuenta en TikTok, la plataforma no ha estado exenta de contenido que replican el discurso del presidente.

Para lidiar con esta situación TikTok ha implementado una estrategia, tal como mencionan en TC. No solo está eliminando todos los vídeos (relacionados con los disturbios del Capitolio) que los partidarios de Trump comparten en plataforma, sino que también está implementando una serie de medidas para contrarrestar este tipo de contenido.

Para reducir la exposición, TikTok está bloqueando los hashtags que usan los partidarios de Trump, así como otros relacionados con los acontecimientos en el Capitolio, para quitarles visibilidad. Si el usuario trata de buscar publicaciones bajo esos hashtags, se encontrará con un mensaje que le informará que no pueden visualizarse porque está asociado a contenido o comportamiento que viola las políticas de la plataforma.

Sin embargo, TikTok no eliminará todo el contenido relacionado con estos acontecimientos. Permitirá que los usuarios publiquen determinados vídeos sobre los acontecimientos en el Capitolio si la finalidad de la publicación es refutar la afirmaciones erróneas del discurso de Trump, condenar la violencia que se suscitó o hacer una análisis de la situación sin realizar comentarios de apoyo.

Y por supuesto, también se permitirán publicaciones con referencia a estos acontecimientos si provienen de medios de noticias. De esta manera, busca contrarrestar el discurso de Donald Trump y sus partidarios.