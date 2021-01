Transporte declara paro y bloqueo el 19 y 20 de este mes y llama a otros deudores a sumarse

Los choferes ya no buscan ir al conflicto contra los bancos solos, ahora piden que otros sectores que también buscan diferimientos se sumen a su protesta. La primera decisión que tomaron los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia es declarar un paro con bloqueo de vías para el martes y miércoles de la siguiente semana.

“Hemos determinado ir al paro general de 48 horas para la siguiente semana, los días martes y miércoles, con las mismas características que hemos hecho el paro de 24 horas dando un rechazo contundente a este acuerdo”, dijo el dirigente Ismael Fernández que fue el encargado de dar lectura a ese documento.

Un grupo de sindicatos de choferes acordó con el Gobierno un nuevo “periodo de gracia” de seis meses, este acuerdo fue rechazado por los dirigentes que creen que en realidad lo que hace el documento es generar más deuda para los acreedores.

“El acuerdo lastimosamente se contradice de forma muy clara, en el artículo 3, en el inciso d dice, ‘los intereses generados en el período de gracia’ vale decir en estos 6 meses que no nos van a cobrar, se cancelaran prorrateados a lo largo del plazo establecido en la reprogramación”, lo que significaría que los deudores tendrían que reprogramar toda su deuda obligatoriamente.

Otros sectores

Gremiales y microempresarios ya se pronunciaron por el diferimiento y los microempresarios por la condonación de los intereses. Ambos sectores anunciaron medidas de presión contra los bancos para evitar el pago de sus cuotas.

Los choferes creen que después de junio todos los que tienen deudas con los bancos tendrán que pagar lo que establece el nuevo acuerdo y por esa razón pidieron a otros sectores sumarse a su protesta.

“Nosotros invitamos a todos los sectores sociales, a las personas que tienen créditos con los bancos, sumarse a este movimiento, porque estamos cuidando el bolsillo de los bolivianos, porque después de los 6 meses sálvese quien pueda”, dijo Fernández.

Dijo que a lo largo de 2020 y en estos días del 2021 varios negocios, pequeños y grandes tuvieron que cerrar porque no podían cubrir la deuda que tenían con el banco, porque la cuarentena sepultó los negocios. “Y consultó, ¿habrá de verdad algún banco o alguna financiera que haya cerrado? Entonces creo que nosotros estamos hablando por esa gente, por esa gente que ya no ha podido más y ha tenido que devolver la tienda o ha tenido que vender su vehículo porque ya no aguanta más, estamos hablando por ellos”.

Dijo que ya recibieron respaldos de varios comités cívicos que quieren respaldar la medida de presión. Asimismo, recibieron llamadas de los otros sectores afectados lo que podría provocar que esta protesta se extienda a otros grupos de deudores de los bancos.

El directorio de Asoban convocó a una conferencia de prensa en la que rechazó el acuerdo del Gobierno con los transportistas y dijeron que esta decisión afectará a la “cultura de pago” de los prestatarios e incidirá, negativamente a la reactivación económica.