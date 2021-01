Transportistas se dividen, unos van al paro indefinido y otros acudirán al diálogo con el Gobierno

Fuente: El Deber

Tras cumplirse la primera jornada de paro y bloqueo encabezada por el sector de transporte, los choferes todavía no definen las medidas a seguir. Mientras hay espacios en los que anuncian paro indefinido, hay otros que apuntan a acudir a la reunión convocada por el Gobierno y que será comandada por el Ministerio de Economía.

Juan Yujra, dirigente del transporte pesado cruceño, manifestó a EL DEBER que no fue recibida ninguna invitación formal por parte del Gobierno y tras finalizar una jornada de paro y bloqueo pacífica contemplan extender la medida para mañana y no se descarta ir al paro indefinido, aunque expuso que todavía se debe determinar este asunto con el sector en general.

«Vamos a ser respetuosos con la convocatoria si la finalidad es dar una solución y atender nuestras demandas. No queremos ir a calentar asiento, si llega la invitación tenemos que ir todos y dar solución al tema de los créditos«, expresó Yujra.

Los transportistas exigen, principalmente, una ampliación en el diferimiento de créditos dados por el sistema financiero por un lapso de seis meses adicionales, es decir, hasta el mes de junio de este año, con el argumento de que su economía se ha visto afectada por el parón que hubo debido a la cuarentena y las restricciones de horarios y capacidad de las unidades de transporte.

Mientras tanto, hay dirigentes paceños que exponen que acudirán a la reunión con el Ministerio, pero otros lo sujetarán a análisis en un ampliado que se celebrará mañana, según el dirigente Mario Silva.

En Chuquisaca, ​​la dirigencia participó en una reunión nacional en la que se acordó asistir al diálogo con el Gobierno; sin embargo, el dirigente Johnny Estrada recalcó que pidieron la presencia del presidente Luis Arce o el vicepresidente David Choquehuanca​, según el el reporte de Correo del Sur.

Mientras tanto, los micros volverán a sus labores mañana en la capital cruceña, pero eso no significa que desistan de sus demandas, de acuerdo al reporte del dirigente Mario Guerrero.

Noticia en desarrollo…