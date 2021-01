Tres sectores del MAS piden ajuste en la plancha de El Alto

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Tras conocerse el resultado de la primera encuesta, en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto está con el 8,5%, al menos tres sectores afines al partido azul piden realizar ajustes en la plancha de concejales a la urbe alteña.

“Algunas organizaciones sociales han pedido (que se realicen) algunos ajustes políticos en torno a los candidatos al Concejo (…). Por ejemplo, están pidiendo (cambios) los padres de familia que no han sido tomados en cuenta, los trabajadores en carne, también están pidiendo (cambios) los gremiales. Esperamos que se consideren todas estas peticiones y si es posible que se haga un ajuste político”, indicó a Página Siete el diputado Juanito Angulo, del MAS .

Sin embargo, el legislador recalcó que hasta la fecha no hay ningún cambio oficial y que se prevé que hasta mañana se resuelva el tema en coordinación con las organizaciones sociales y la estructura política del MAS en El Alto.

Una de las postulaciones más resistidas es la de Wilma Alanoca, exministra de Culturas. Desde diciembre, hay militantes del partido azul que cuestionan la inscripción de la exfuncionaria como candidata a primera concejala en la urbe alteña.

Remberto Calani, exdiputado del MAS, indicó que hay algunas observaciones, pero sostuvo que ya no es posible modificar las listas, a no ser que los aspirantes presenten su renuncia escrita ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

“¿Hay observaciones? Sí, existen observaciones de compañeros. Creo que están las esposas de los dirigentes de la dirección nacional pero eso no se va a poder modificar hasta que ellos no renuncien (…). Si algún candidato a concejal es observado, ese candidato tendría que presentar su carta de renuncia ante el Tribunal Electoral Departamental. El instrumento político no puede modificar la lista de las personas inscritas”, afirmó Calani a este matutino.

Concepción Ortiz, exvicepresidenta del MAS, manifestó: “No hizo ese buen tejido (en las listas), tomando en cuenta a la gente que tiene bastante aceptación… Salimos (en la encuesta) con algo bajo y eso es preocupante. Hay que superarlo y mejorarlo y está eso en manos de las direcciones y dirigentes”.

Fabiola Furuya, candidata del MAS al Concejo Municipal alteño y dirigente de los trabajadores de la prensa en El Alto, manifestó que están enfocados en hacer proselitismo. “Nosotros no estamos pensando en ese tema, estamos pensando en la campaña”, sostuvo.

Renán Cabezas, diputado del partido azul, aseguró ayer que tras una reunión entre candidatos a la Alcaldía, al Concejo Municipal alteño y la dirigencia nacional del MAS, se descartó la sustitución de los observados y en cambio se determinó realizar una campaña más intensa para presentar las propuestas a la población.

“(En la reunión) estuvo el hermano (Rodolfo) Machaca y ha señalado que no se va a modificar ninguna lista”, sostuvo Cabezas a este medio.

En Santa Cruz denuncian alteración de listas

Organizaciones sociales del MAS en Santa Cruz denunciaron que al momento de inscribir a los candidatos de al menos seis municipios y de asambleístas departamentales, las listas fueron alteradas.

La representante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, María Muñoz, informó a Página Siete que detectaron varias irregularidades y cambios en las listas momentos antes de la inscripción.

“Estamos queriendo subsanar la situación pero todavía tenemos muchos problemas”, afirmó Muñoz. La dirigente dijo que no se respetaron las listas acordadas y aprobadas entre todas las organizaciones sociales.

Muñoz dijo que, por ejemplo, en el municipio de Pailón la candidata a primera concejala apareció en tercer lugar; en Cuatro Cañadas, la postulante a primera concejala apareció como quinta.

También informó que desaparecieron las listas originales de los candidatos a asambleístas de la provincia Florida.

La representante informó que están pidiendo al TED de Santa Cruz que investigue estas irregularidades.