Trinidad: Denuncian que se cobra hasta Bs 4.000 por tubo de oxígeno medicinal

Fuente: Radio Fides

Ante la falta de oxígeno medicinal en hospitales de la ciudad de Trinidad y en los domos de la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Beni, familiares de pacientes con Covid-19 que buscan como abastecerse del insumo denunciaron este jueves que el producto subió su costo hasta en Bs 4.000 por tubo.

Mónica R., familiar de una persona afectada por el virus aseveró que adquirió tubos del insumo a un costo de entre Bs 2.500 y Bs 4.000, invirtiendo hasta Bs 15.000 en total por cinco cilindros de oxígeno medicinal.

“Mi esposo pudo haber muerto por falta de oxígeno y no porque nosotros no hayamos podido comprarlo, la empresa que subvenciona a la caja nacional ya no alcanza (…) no hay el oxígeno ahora mismo”, manifestó a Fides Trinidad.

El lunes 25 de enero, la CNS del Beni informó sobre el requerimiento de 150 tubos de oxígeno por día para atender a los pacientes Covid-19 que necesitan del insumo e indicaron que debido a la falta del producto se enviaron camiones hasta Santa Cruz con el propósito de que los motorizados trasladen los tubos hasta Trinidad.