Un antiviral español, la plitidepsna de PharmaMar, disminuye el 99% de la carga viral del coronavirus

Fuente: https://www.marca.com

Un medicamento antiviral (la plitidepsna) producido por la empresa española PharmaMar y probado en laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos, ha demostrado una disminución del 99 por ciento de las cargas virales de SARS-CoV-2. Por tanto, y según publica la revista ‘Science’, la plitidepsina es un candidato terapéutico prometedor contra la Covid-19.

Los experimentos ‘in vitro’ e ‘in vivo’ que se han realizado ya en modelos animales con este fármaco, utilizado como antitumoral, han demostrado una eficacia antiviral y un perfil de toxicidad prometedores, tal y como ha informado la PharmaMar tras la publicación de los resultados en la revista ‘Science’. Los autores han concluido que la «plitidepsina» es «con diferencia» el compuesto más potente descubierto hasta ahora y han planteado por ello que debería probarse en ensayos clínicos ampliados para el tratamiento de la Covid-19.

Además, según publica la revista ‘Science’, el fármaco plitidepsina (aplidina) posee una actividad antiviral más de 27,5 veces superior a otro antiviral, el remdesivir, ya aprobado para su uso en la práctica clínica, contra el SARS-CoV-2 ‘in vitro’, con toxicidad limitada en cultivo celular..

In preclinical models, researchers report plitidepsin, a drug approved for multiple myeloma, is more potent against #SARSCoV2 than remdesivir. The results suggest plitidepsin should be further evaluated as a #COVID19 therapy. @KroganLab @QBI_UCSF https://t.co/hxvUkRtoAb pic.twitter.com/ua3Btnml2a

— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 25, 2021