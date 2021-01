Un campeón olímpico estadounidense fue identificado entre los partidarios de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio

Medallista y compañero de Michael Phelps, Klete Keller aparece en distintos videos de los incidentes del pasado miércoles

Klete Keller. (Photo by Greg WOOD / AFP)

El estadounidense Klete Keller, dos veces campeón olímpico de natación, fue identificado como parte de la turba que irrumpió en el Capitolio en Washington la semana pasada, en el marco de las protestas a favor del presidente saliente Donald Trump, reportaron distintos medios locales.

The New York Times y SwimSwam -este último un sitio web de noticias sobre natación- informaron que Keller se encontraba entre los partidarios del mandatario que se abrieron paso hasta la sede del Poder Legislativo el miércoles pasado, buscando bloquear la certificación del resultado de las elecciones presidenciales.

Un video publicado por el sitio web conservador Townhall capturó imágenes donde se lo ve a Keller, quien se destaca entre la multitud por sus casi dos metros de altura, con una chaqueta del equipo olímpico de Estados Unidos dentro del Capitolio mientras la policía intentaba expulsar a las personas del área.

En el video, Keller se deja llevar por el vaivén de los forcejeos entre los asaltantes y los agentes de policía que tratan de empujar a la masa hacia las salidas del Capitolio.

The New York Times informó que varios ex compañeros y entrenadores -que prefirieron mantener su anonimidad- identificaron a Keller, mientras que Swimswam dijo que al menos 12 personas del mundo del deporte habían hecho lo propio en diálogo con ese medio.

Ningún video mostró a Keller haciendo algo violento, aclaró el Times, aunque el simple hecho de estar allí abre la puerta a cargos federales de entrada ilegal y conducta desordenada.

The New York Times también informó que las cuentas de redes sociales eliminadas de Keller incluían mensajes a favor de Trump.

De 38 años, Keller fue miembro del equipo estadounidense en el relevo de 4×200 metros libres, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. El equipo estaba encabezados por la leyenda de la natación Michael Phelps.

Keller también se llevó la medalla de plata en el mismo evento en Sydney 2000 y la presea de bronce en los 400 metros libre en los Juegos Olímpicos del 2000 y 2004.

La campera de Klete Keller en el que se lee USA

The New York Times informó además que Keller había trabajado recientemente como agente de bienes raíces en Colorado Springs, donde también está ubicada la sede del Comité Olímpico de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa el martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ya acusó formalmente a más de 70 personas y abierto más de 160 expedientes. Las autoridades esperan que la cifra suba a “varios centenares”. “Y eso es solo la punta del iceberg”, dijo Steven D’Antuono, jefe de la oficina en Washington del FBI en la misma conferencia de prensa.

“Estamos apuntando a cargos significativos de sedición y conspiración”, dijo en rueda de prensa Michael Sherwin, fiscal federal interino en el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, al resaltar la gravedad de la caótica jornada que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.

Las penas por cargos de ese tipo ascienden hasta los 20 años de prisión. “Los encontraremos y los acusaremos”, expresó Sherwin.

Donald Trump llamó a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio el miércoles pasado, lo que provocó un caos en el que multitudes irrumpieron en el edificio y forzaron la evacuación tanto del Senado de Estados Unidos como de la Cámara de Representantes. Cinco personas, incluido un agente de policía, murieron como resultado del alboroto.

Con información de AFP

