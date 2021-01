Un ex arquero de fútbol lidera las encuestas en Perú a menos de tres meses de las elecciones presidenciales

El conservador George Forsyth, de 38 años, se mantiene al frente de los sondeos con un 17%, por delante de un pelotón de candidatos que no llegan a los dos dígitos. El escenario es imprevisible: uno de cada cuatro peruanos no sabe por quien votar o afirma que no apoyará a ninguno

A tres meses de las elecciones presidenciales en Perú, un ex arquero de fútbol lidera las intenciones de voto con un 17%, dijo una encuesta el domingo, mientras que un porcentaje mayor aún no sabe por quién votar en un país en constante crisis política que ha tenido cuatro jefes de Estado en menos de tres años.

George Forsyth, de 38 años y que jugó en varios clubes locales y llegó a la selección peruana, ha venido encabezando los sondeos desde hace meses aunque en enero el apoyo a su candidatura se redujo en un punto porcentual, según la encuesta de la firma Ipsos Perú publicada por el diario El Comercio. De posturas conservadoras y candidato por el partido Restauración Nacional, hasta el año pasado ejerció de alcalde del distrito limeño de La Victoria.

Mucho más atrás se encuentra un pelotón de varios aspirantes presidenciales con apenas un sólo dígito de intención de voto, dijo el sondeo realizado entre el 13 y 15 de enero.

Entre ellos figura la excandidata presidencial de derecha Keiko Fujimori con un 8%, en el tercer intento de la hija del encarcelado ex autócrata Alberto Fujimori por llegar al poder. Le siguen el economista centrista Julio Guzmán con un 7%, la psicóloga y antropóloga de izquierda Verónika Mendoza con un 7% y el militar retirado Daniel Urresti con un 6%, todos con una diferencia menor al margen de error.

Unos 22 partidos solicitaron en diciembre la inscripción de candidatos, pero hasta ahora el jurado electoral ha formalizado a al menos 12 postulantes para los comicios del 11 de abril, cuando también se elegirá a los 130 miembros del Congreso.

La segunda vuelta, de ser necesaria, se celebraría el 6 de junio.

Perú vivió en noviembre una de sus peores crisis políticas en años en medio de fuertes protestas, con la destitución y renuncia de dos presidentes y la asunción del mandatario interino Francisco Sagasti que debe dejar el cargo en julio.

En marzo del 2018 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció presionado por denuncias de corrupción.

El sondeo de Ipsos refirió que un 25% de peruanos dice que no apoyará a ningún candidato o que no sabe por quien votar, lo que torna impredecible el proceso electoral en el segundo mayor productor mundial de cobre que sufre de una profunda recesión económica afectada por la pandemia del coronavirus.

El rechazo hacia los postulantes es alto. Según la encuesta un 73% definitivamente no votaría por el expresidente y militar retirado Ollanta Humala, un 71% no daría su apoyo a Fujimori, un 62 al empresario César Acuña y un 52% al candidato Guzmán.

Actualmente la justicia peruana investiga por corrupción a tres expresidentes que gobernaron el país en las últimas dos décadas. Un cuarto exmandatario, Alan García, se suicidó en el 2019 antes de ser apresado en medio de una investigación.

El sondeo de Ipsos Perú fue realizado a 1.210 personas y tiene un margen de error de 2,81 puntos porcentuales.

