Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- El bloqueo transportista es irracional. No solo porque buscan ¨meterle la mano al bolsillo¨a los banqueros (eso significa no pagarles 6 meses) sino porque no dejan a la gente hacer su vida normalmente. Si alguien hace lo mismo, ellos se quejan. Esto es irracional, ilegal y abusivo.