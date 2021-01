Dakar 2021: Wadi-Riyadh, la etapa maldita

Fuente: https://www.marca.com

Hace un año el Dakar se sacudió con la muerte de uno de sus pilotos más carismáticos, Paulo ‘Speedy’ Goncalves, todo un veterano de la categoría, campeón del mundo de rallies y siempre aspirante a un triunfo que nunca acabó por llegar.

Acababa de empezar un reto nuevo, con la marca que más motos vende en el mundo, Hero, cuyo equipo de rallies encabezaba para intentar darle el salto de calidad suficiente que les permitiera, por fin, estar a la altura de Honda, Yamaha, KTM o Sherco.

El infortunio quiso que nunca acabara ese Dakar… en la etapa con mismo principio y final que la que han disputado hoy, de Wadi Ad Dawasir a Riyadh. Y en ella la mala suerte ha vuelto a cebarse con el equipo indio. CS Santosh ha sufrido una caída a la altura del kilómetro 135 a consecuencia de la cual ha tenido que abandonar la prueba.

El piloto indio fue trasladado inicialmente al puesto médico avanzado de Al Duwadimi, antes de derivarlo al Saudi German Hospital de Riyadh, donde mañana se le realizará un escáner. Sufre un traumatismo craneoencefálico y se le ha inducido el coma para que no se agite, según ha informado la organización de la carrera.

«Paulo ha navegado hoy conmigo»

Incluso sin este desgraciado incidente, el recuerdo de este día y de este terreno estaba más presente que nunca en otro miembro del equipo indio, el portugués Joaquim Rodrigues. Amigo, familia… ‘hermano’ de Paulo. Casado con Marta, la hermana de Gonçalves, estuvo a punto de dejar de competir tras el varapalo que la familia sufrió con la desaparición del carismático ‘8’, el dorsal que lucía Goncalves… un número que este año también corre bajo la casaca de Rodrigues en cada etapa de este Dakar.

«Ha sido una etapa durísima para mí, porque era en la que sucedió el trágico incidente del año pasado», recuerda Rodrigues. «Me ha traído muchos recuerdos dolorosos… y no he podido ni dormir esta noche. Estaba nervioso al inicio, pero según he ido pilotando he ido cogiendo mi ritmo y la navegación ha sido perfecta. Creo que era Paulo el que navegaba conmigo. Ha sido un sentimiento maravilloso».

Rodrígues, que le ha regalado a Goncalves su mejor actuación en este Dakar con un sensacional sexto puesto en la especial de hoy, le ha deseado a su compañero una rápida recuperación: «Mis primeros pensamientos son para nuestro hermano Santosh, le deseo una recuperación rápida. Sé que volverá más fuerte después de esto». Un deseo compartido por toda la familia del Dakar.