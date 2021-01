¿Wilstermann aún busca sumar a cuatro refuerzos?

Campeones

viernes, 22 de enero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Un volante de creación, un delantero nacional, un marcador central y un cuarto arquero es lo que Wilstermann aún estaría viendo la forma de incorporar a sus filas, según su director técnico, Mauricio Soria.

El DT del aviador, en diálogo con Deporte Total, sostuvo que el caso de Ismael Benegas no está cerrado y que aún se estaría en conversaciones para que continúe en el plantel. “Benegas me pidió no estar en el plantel, pero aún se está en negociaciones para ver si puede continuar”, dijo Soria. El marcador central ya hace varios días hizo conocer su decisión de no querer volver al club Wilstermann y que buscaba la forma de rescindir el contrato que lo une al aviador por este año más. “Aún debemos ver qué pasará con Benegas, si se va o no. Entonces si se fuera, debemos ver de incorporar uno nuevo (marcador central), aseguró el estratega. Otro jugador por el que el técnico aún no se resignó a no tenerlo esta temporada es el delantero Willan Álvarez, quien tuvo que retornar a Guabirá después que finalizó el año de préstamo. “Todavía tengo la esperanza de que la dirigencia pueda lograr que Willan Álvarez se pueda quedar. Nos interesa de que se quede en el plantel”, manifestó Soria.

Asimismo, sostuvo que aún están intentando incorporar a un guardameta más. “Necesitamos un cuarto arquero”, dijo. En Wilstermann de momento se tiene a Arnaldo Giménez, Daniel Sandy y Lucas Galarza. Finalmente señaló que buscarán la llegada de un volante creativo más al plantel. De conseguir estas cuatro contrataciones más Wilstermann enfrentará la temporada 2021 con 30 jugadores. El plantel de Soria tendrá su primera prueba el próximo 30 de enero en un partido amistoso con el club Bolívar, en el Capriles.

En tanto, los integrantes del cuerpo técnico de Wilster sacaron un comunicado en que manifestaron su “apoyo y solidaridad” al DT Soria, quien fue acusado por discriminación por la quiromasajista Betzabé Ibáñez.