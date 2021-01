Wilstermann. DT Soria no quiere trabajar con mujeres, alejan a quiromasajista

Fuente: lostiempos.com

Betzabé Ibañez es quiromasajista del primer equipo de Wilstermann, aunque de momento no la dejan realizar el trabajo que desempeñó por más de cinco años en club sin problema alguno. La razón: el estratega aviador Mauricio Soria no quiere trabajar con mujeres en su cuerpo técnico o entorno.

“Desde ayer (por el lunes) que no se está presentando porque el señor Mauricio Soria, que es el director técnico de Wilstermann, no la quiere cerca de él, no la quiere en el entorno, en su entrenamiento; es más, personalmente le ha dicho: ‘Yo no quiero trabajar con mujeres’”, aseguró el abogado de Ibañez, Jaime Trigo.

El trabajo que desarrolla Ibañez al ser quiromasajista es en la parte de medicina preventiva pre y posentreno, que consiste en evitar lesiones soltando los músculos.

Esta labor la desarrolló sin problema alguno con directores técnicos como Roberto Mosquera, Miguel Ángel Portugal y Cristian Díaz.

Fuentes cercanas al primer plantel comentaron a Los Tiempos que Soria tomó una actitud reacia con Betzabé desde el primer día de su llegada al plantel. Unos días después, si bien no le evitaron el ingreso al complejo, no se le permitió acceder a las áreas donde debe realizar su trabajo.

“Esa decisión la tomó Mauricio Soria, pero nosotros no vamos a hablar con Mauricio Soria, sino vamos a hablar con el presidente y con el directorio, ya que Soria no fue quien la contrató”, explicó Trigo.

El abogado aseguró que de momento se busca conciliar con la dirigencia de Wilstermann, para que Ibañez pueda volver a su puesto de trabajo con el primer plantel , pero, en el caso de que no se lo logre, se instalarán dos demandas, una por discriminación y la otra por atropello a sus derechos laborales.

“Si no se puede llegar a una conciliación, vamos a tener que iniciar las acciones legales que correspondan. Serán dos demandas: una por discriminación y otra porque se le está violentando y vulnerando sus derechos al trabajo y su estabilidad. Ella no tiene ninguna falta, ninguna denuncia, no tiene incumplimientos ni retrasos al trabajo durante estos cinco años que está en la institución”, dijo Trigo.

Por su lado, el director jurídico del club Aviador, Cayo Salinas, aseguró que el tema será tratado en reunión del directorio, pero sí dejó en claro que “en Wilstermann se cuida absolutamente todo para evitar hechos de discriminación. No se puede tolerar ningún acto vinculado ni a discriminación, ni a racismo, ni a ningún acto que esté reñido con la ley”.

De acuerdo al abogado, Soria le habría asegurado a Ibañez que la decisión tomada era porque quería cuidarla.

Ibañez no es la única mujer que en Cochabamba trabaja con un plantel profesional. En Vinto Palmaflor, Joselin Alba es la galena del primer equipo.

No es la primera vez

Los antecedentes del estratega cochabambino Mauricio Soria con mujeres relacionadas con el fútbol profesional no son muy buenos.

En 2013 está la discusión con la directora técnica de Sport Boys de Warnes, Hilda Ordóñez, quien denunció que Mauricio Soria, que ese año era el estratega de Real Potosí, le dijo “qué haces aquí, anda a lavar platos y ollas”, cuando se encontraban en una discusión con su ayudante de campo.

Este hecho incluso generó que el entonces viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunciara que de oficio iniciarían acciones.

Benegas pide que lo dejen ir y su pago

El paraguayo Ismael Benegas quiere rescindir su contrato con el club Wilstermann, pero asegura que la dirigencia no le responde.

El jugador pide que lo dejen ir y que le paguen los cuatro meses que le adeudan por salarios y premios.

Serginho: “En Brasil sólo se habla de Wilstermann”

“Me quedé 15 días en Brasil y todos hablan de Wilstermann; no hablan de Bolívar, no hablan de The Strongest, no hablan de nada; hablan de Wilstermann. Wilstermann es grande, toda la gente sabe del peso que tiene”, dijo Serginho a los medios en su regreso a Cochabamba. “Wilstermann siempre tiene que estar pelando por el título y nos quedamos lejos de la punta y eso nos molesta. Con el equipo y jugadores que tenemos no podemos acostumbrarnos al quinto puesto”, aseguró.